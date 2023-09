Ed Sheeran canta su nuevo disco en casa de sus fans

Desde que anunciara ‘Autumn Variations’ el pasado mes de agosto, Ed Sheeran ha estado ocupado ultimando el lanzamiento de su nuevo disco. El artista reveló por sorpresa su existencia pillando desprevenidos a sus seguidores, que no esperaban que su sexto trabajo discográfico llegara a tan pocos meses de la publicación del quinto. ‘Subtract’ no había hecho más que salir el 5 de mayo en todas las plataformas musicales.

Sin embargo, el cantante ha aprovechado este proyecto para estar más conectado con sus fans, pues durante estos meses ha visitado las casas de algunos de ellos para interpretar en directo las canciones del álbum, haciendo así una versión en directo que también estará disponible próximamente.

La primera de estas visitas la ha enseñado el propio Ed Sheeran a través de Instagram, donde ha subido un vídeo tocando su antiguo tema ‘Wake Me Up’ en la casa de una seguidora. El artista ha explicado que se trataba de la segunda canción que tocaba allí, pues ya había interpretado una de las pistas de ‘Autumn Variations’.

«Llegamos a su casa al final del día y al instante supe que sería divertido. Tenían gatos, pulseras de la amistad y algunas bebidas de frutas, pero una vez que ya había tocado la canción de ‘Autumn Variations’ le dije que me llevara a dar una vuelta, y cuando entré en su habitación vi un piano. Me preguntó si podía tocar y le dije ‘la verdad es que no, pero toco un poco ‘Wake Me Up’, así que aquí estoy tocando ‘Wake Me Up’ para todos los fans de ‘Plus’».

Ed Sheeran lanzará ‘Autumn Variations’ el próximo 29 de septiembre y volverá a colaborar con el productor Aaron Dessner, que ya lo acompañó en ‘Subtract’. Compuesto por un total de catorce canciones, será el primer disco del artista que se publique bajo su propia discográfica, Gingerbread Man Records.