Lorde se sincera sobre su dolor en una carta a sus fans

En su intento por alejarse de las redes sociales, Lorde lleva años manteniendo una estrecha relación con sus fans a través de correo electrónico, enviándoles cartas de manera periódica para contarles detalles sobre su vida personal y profesional. La última de esas cartas llegó anoche, donde la cantante ha querido sincerarse con sus fans sobre su estado emocional.

«Estoy en Londres desde mayo. No he visto a muchos amigos; sobre todo, estoy sola con mis pensamientos», expresa Lorde al inicio del texto. La artista se ha presentado en varios festivales de Reino Unido este verano, incluyendo el Boardmasters de Cornwall, donde cantó dos canciones inéditas. «Empiezo a echar de menos a mis amigos y a mi familia, como una vitamina de la que soy deficiente», continúa.

- Publicidad -

Sin embargo, las palabras de Lorde impactan más adelante, cuando reconoce que tiene el corazón roto. «Vuelvo a vivir en el desamor. Es diferente pero igual. Me duele todo el tiempo, olvido por qué y luego lo recuerdo. No intento esconderme del dolor, ahora entiendo que el dolor no es algo de lo que esconderse, que en realidad hay una gran belleza en seguir adelante con él. Pero a veces estoy harta de estar conmigo misma». Aunque no entra en más detalles sobre la causa, Lorde ha mantenido hasta ahora una relación con el ejecutivo musical de 42 años Justin Warren.

Además, la artista confiesa que el dolor que está sufriendo también es físico: «Mi cuerpo está muy inflamado, está intentando decirme algo y yo estoy intentando ayudarlo pero nada parece funcionar y eso me frustra». Lorde revela que su estómago ha dejado de ir bien, que su piel está peor que nunca y que se ha puesto enferma media docena de veces, además de haber abandonado su habitual medicación. «La pequeña píldora amarilla que tomaba cada mañana durante miles de mañanas desde que tenía 15 años, dejé de tomarla hace 5 días. Voy a ver cómo me va».

- Publicidad -

Lorde ya ha hablado en otras ocasiones sobre su necesidad de desconectarse de Internet. En la carta, hace alusión a una posible recaída. «Me conecto y veo a todo el mundo. Todos parecen muy delgados. Solo de pensarlo me siento cansada y distante. No estoy segura de si tiene efecto en alguien más. Sigo gastando dinero, preguntándome si lo que me llega en cada paquete me hará sentir bien, pero supongo que compro las cosas equivocadas».

«Grabo discos porque lo necesito. Las canciones son hechizos; un hechizo para soltar algo, un hechizo para abrir una puerta. Cada vez que pongo algo en palabras tal y como lo veo, cada vez que le pongo la música adecuada, un nudo se desata en mí». La cantante trataba algunos de sus sentimientos más dolorosos en ‘Melodrama’, su segundo álbum de estudio. Ahora, reconoce que hacer música en este estado no es fácil. «Pero también duele enfrentarse a los nudos. He grabado suficientes discos para saber que esta sensación de que se me cae la piel a tiras forma parte de ello».

- Publicidad -

Lorde no ha vuelto a sacar música desde su ‘Solar Power’ en 2021. El difícil momento emocional que está atravesando la artista puede verse reflejado en su regreso, pero aún no hay señales claras de que vayamos a presenciarlo pronto.