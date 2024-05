Lana del Rey revela qué tema escribió para ‘James Bond’

Lana del Rey ha acudido a los premios Ivor Novello para recoger un galardón de reconocimiento. Allí ha dado un discurso sobre la importancia de que las mujeres tengan libertad para escribir sobre lo que quieran.

En relación a la acusación que recibió en su momento de «glamourizar» el abuso, parece ahora responder: «Fue muy estresante pensar que escribir sobre tus relaciones era algo que podía verse como gratuito, fingiendo vulnerabilidad. Escuché mucho de eso. Pero quiero decir que es algo muy vulnerable, no sólo para las mujeres. También para los hombres. He aprendido mucho en los últimos años de mis compañeros sobre cómo afrontar retos en la música».

También está siendo noticia una charla con BBC News en la que reconoce que no entiende por qué todavía no ha escrito ninguna canción para la banda sonora de James Bond. Lana entonces reconoce que en un momento dado escribió un tema para la saga, pero que fue rechazado. Y revela que se trata de ’24’, en su momento incluido en ‘Honeymoon’. «Lo escribí para ellos, pero Sam hiciste un trabajo maravilloso, de verdad».

Lana del Rey, por fechas, tiene que estar refiriéndose a ‘Spectre‘, y a la canción que Sam Smith escribió para aquella cinta, que no fue otra que ‘Writing’s on the Wall‘, a la postre premiada con un Oscar.

En cuanto a ’24’, es curioso recordar que en la reseña de ‘Honeymoon’ nos extrañaba la violencia que contenía su letra. «El día tiene solo 24 horas, y la mitad de ellas las pasas tumbado despierto / pensando en asesinato y masacre (…) Si te tumbas con perros, entonces cogerás pulgas», decía misteriosamente. La razón es que estaba pensando en James Bond. Os dejamos con el tema, cuyos arreglos ciertamente no pueden sonar más a las bandas sonoras clásicas de la película.