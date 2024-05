Rauw Alejandro se pasa al funk en ‘Touching The Sky’

Rauw Alejandro ha demostrado en el pasado que no tiene miedo a salir de su zona de confort, que cada vez es más amplia. En ‘Touching The Sky’, el puertorriqueño se mete en el lado más pop del funk.

Su último single, ‘Espectacular’, no mostraba ningún cambio tan brusco en lo musical, al ser dirigido por el productor Sky Rompiendo. Sin embargo, ‘Touching The Sky’ parece ser un intento de replicar el éxito de ‘Todo de Ti’. Es inmediata, fácil de escuchar y, aunque no es tan pegadiza como la canción de 2021, es un cambio de estilo que sorprende y se agradece.

- Publicidad -

Rauw canta sobre tocar el cielo acompañado de unas guitarras funky a lo Nile Rodgers, que no está en el tema, pero tampoco sería su primera vez colaborando con el autor de ‘PLAYA SATURNO’. «Por ti de un paracaídas yo me arrojo / Mi corazón antes estaba gris, ahora es rojo», entona Alejandro, que le vuelve a cantar al amor. Por otro lado, en el videoclip podemos ver a Rauw exhibiendo sus mejores movimientos de baile por las calles de Nueva York, con un aire a lo ‘West Side Story’.