Rauw Alejandro / PLAYA SATURNO

«Quiero que la pasen cabrón este verano

Y los que siguen también».

Este es el desacomplejado mensaje que deja Rauw Alejandro al término de uno de los cortes de su último disco ‘PLAYA SATURNO’. Es el primer tema de verdad, que se llama ‘CUANDO BAJE EL SOL’ y aparece tras una primera pista que hace las veces de intro, con sabor a siesta desconcertante. Tras ese primer tema de corte somnoliento, cuando parecía que el álbum del portorriqueño podía virar hacia la bossa nova o algo así, se convierte en una explosión de reggaeton. Y esto es una noticia, pues para aquellos más despistados, los discos y muchos de los mayores hits de Rauw Alejandro se estaban caracterizando por su diversidad, sobre todo por su gusto por el electropop, como vimos en el histórico ‘TODO DE TI’. Aquí, según sus propias indicaciones, «el 95% es perreo» y el 5%, otra cosa.

- Publicidad -

Y tanto le ha interesado el reggaeton clásico como el reggaeton moderno. Esto último puede percibirse en temas con la ambientación de ‘DILUVIO’. Para lo del reggaeton clásico ha llamado a Jowell y Randy para aparecer en ‘PONTE NASTY’, y a Ñejo y Dálmata en ‘NO ME LA MOLESTE’. A esa altura concreta del álbum, es claro que el reggaeton de los años 2000 y los primeros 2010 es la gran referencia en este caso de Rauw Alejandro, que ha dedicado este trabajo específicamente a su «gente de Puerto Rico». Pese a que no acompañen los números, Ivy Queen es la gran ganadora entre los featurings, pues su verso en ‘CELEBRANDO’ es puro fuego. «Un paseíto por la pista pa’ la Queen (Jaja) / Esto es desde la cuna, muy fácil para mí (You heard?)».

Otro visible colaborador de ‘PLAYA SATURNO’ es el mexicano Junior H, que pese a su mano con los corridos tumbados, no deja una impronta especial en ‘Picardía’, que parece simple y llanamente otra-de-esas-canciones-sobre-sexo o sexting de Rauw Alejandro. En ella ha mandado el reggaeton a diferencia de lo que sucede en otros puntos del disco, sobre todo a medida que avanza.

- Publicidad -

Y es que es en la segunda mitad del álbum donde Rauw Alejandro abandona el concepto del proyecto para adentrarse en Jamaica (‘NO ME SORPRENDE’), España (Miguel Bosé es el insólito invitado de la indescifrable ‘SI TE PEGAS’) o Argentina (el nuevo hit con Bizarrap). Para sorpresa de nadie y reservado para el final, ‘BABY HELLO’ es el pepinaco del disco, fruto del descubrimiento de lo que da de sí mezclar electroclash y reggaeton, como ya se mostró en parte del proyecto padre, ‘SATURNO‘. Escuchar este tema es contemplar multitudes dando botes gritando que quieren «bellaquear». El fiestón macarrilla del momento.

Como cuando Bad Bunny publicó ‘LAS QUE NO IBAN A SALIR‘, este es un proyecto de transición, gestado durante la gira del disco anterior. Rauw Alejandro ha cogido ese ‘SATURNO’, y le ha puesto una playa. No es la cala más bonita, pero por lo menos puedes bañarte. En la primera mitad, destacan los temas directos a la yugular (‘CUANDO BAJE EL SOL’, ‘AL CALLAO’); en la segunda, destaca la variedad.