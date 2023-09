Aitana: «¿Algo es maduro cuando es más alternativo?»

Aitana da su primer salto mortal esta semana con el lanzamiento de ‘alpha‘. Lejos del pop-rock de ’11 razones’, la cantante ha optado por adaptar los sonidos de los años 90 al pop de hoy. Su inspiración han sido los «one hit wonders» más allá de ‘Saturday Night’, y así reluce en un disco con varias sorpresas tras el acierto que supuso ‘Los Ángeles’.

Junto a «bangers» como ‘En el coche’ y ‘Formentera’, ahora destacan producciones como ‘Pensando en ti’, ’24 Rosas’ o incluso el interludio y la intro. Hablamos con Aitana en una videoentrevista que podéis ver en Youtube, o leer transcrita a continuación.



¿Qué te ha llevado a hacer este disco tan diferente? ¡Es un disco de música electrónica!

Eso son palabras mayores, cualquier persona que haga música puramente electrónica se va a llevar las manos a la cabeza. Es un disco pop, pero es verdad que tiene referencias a algunos sonidos electrónicos. Sobre todo, de los 90. Pensaba en ese «one hit wonder», que no necesariamente conocías al artista, pero la canción te la sabías sí o sí. Había muchas canciones de esas y las he cogido como referencia.

¿Cuál es tu primera noción de esta música de los 90? Porque a mí me pilló con 13 años, pero tú no habías nacido.

Pues la primera es ‘Saturday Night’, ya que es la que más he bailado con mi familia en cada fiesta. Pero también tengo un tío que es DJ y siempre ha pinchado temas de esa época, y los bailábamos.

Ahora hay un revival de este tipo de música. Por ejemplo, David Guetta ha tenido un hit con «I’m Good (Blue)». ¿Estás al tanto de eso?

Sí, sí. Es verdad que está habiendo mucho de eso, y se están cogiendo muchos samples y melodías de las de antes, de esa música de los 90. Hay muchos DJs con los que me gustaría trabajar en un futuro y con los que he hablado, porque me gustaría hacer una reedición de ‘alpha’ donde se puedan hacer algunos remixes. Es un disco que atrae mucho a ese tipo de colaboraciones.

Es muy curioso que hayas hecho este disco con Andrés (Torres) y Mauricio (Rengifo), que los tenía asociados al reggaeton. Por lo menos en los singles.

Yo soy compositora de mis canciones, así que Mauricio y Andrés están para hacer realidad mis sueños mentales de producción musical. Mientras haya siempre una dirección clara… son increíbles trabajando. Pero es cierto que justamente en este disco he trabajado con más productores: BigOne (‘The Killers’), Renzo (‘Luna’) Kuinví (‘Dararí’), que es una productora de Ecuador que vive en Miami increíble, y estoy también trabajando mucho con ella para lo que se viene… También con Mr Naisgai, el de Rauw Alejandro. He trabajado con muchos productores aparte de Mauricio y Andrés, que son con quienes hice todo el disco de ’11 razones’. En ‘alpha’ he trabajado con más gente.

¿Qué te hace confiar en un productor? ¿Tiene que haber una química personal, o a veces te apañas a distancia?

Siempre tiene que ser a nivel personal, porque si no es complicado. A veces no conectas y ya, pero, por lo general, con quienes trabajo creo también más canciones. Vas entrando en ese proceso poco a poco, y eso es lo que es más importante.

Veo un trabajo de secuenciación en el disco, con una dirección artística muy clara. ¿Cómo te ha venido la idea de empezar con una intro instrumental, que es muy de la música de los 90?

Porque esa música ha sido la referencia para mí en este disco. Era importante contextualizar a la gente con este disco y tener una intro a nivel de sonido. En esa intro de ‘alpha09’ solo sale “Alpha” como letra, no hay más. Solamente a nivel ritmo y producción te vas a ir encontrando lo que es este disco. Y se llama justo así porque a la inversa son los «90». Es como cambiarlo y traerlo a lo que es ahora.

Me gusta mucho que el álbum no acabe en baladas, con esta secuencia de ’24 Rosas’ y ‘Pensando En Ti’, con ‘En El Coche’ en medio. ¿Cómo has desarrollado el final del disco? ¿Estas canciones son también de Andrés y Mauricio?

Justamente ‘Pensando En ti’ y ’24 Rosas’ sí las he hecho con ellos. Hay tres baladas dentro del disco, y yo tenía claro que quería hacer baladas porque me encantan. Y me preguntaba cómo podía hacer para que queden bien dentro de un disco con un concepto tan electrónico. Al final, lo que hemos hecho no es tanto como una balada al uso, que a nivel melódico ’24 Rosas’ puede serlo, sino que a nivel producción tiene más utilización de mi voz como producción y más sintetizadores. ‘Pensando En Ti’ es la más ravera de fondo, pero en cuanto a letra es la más naif. Me gustaba esa contradicción, me parecía muy divertida.

Escuchando el disco me preguntaba qué era lo que quedaba de la Aitana de ‘Arde’, y de repente ha salido “Luna”. ¿Quizá eso sea lo que queda de la Aitana de ‘Arde’?

Es que la Aitana de ‘Arde’ no era yo, porque esa canción no la he hecho yo.

Pero decías que te encantaba.

Me encantaba porque a mí me encanta cantar baladas y sobre todo en Operación Triunfo quería que se luciese mi voz porque al final te valoraban según la voz que tenías. Pero ahora mismo, para mí, lo más importante no es que se luzca mi voz, es la creatividad que tengan mis canciones. ‘Arde’ no me representa a nivel de que no la he escrito yo, y como ahora escribo todas mis canciones no me siento conectada con ‘Arde’ porque no formé parte de la composición. Pero por supuesto que me encantaba cantarla, es una canción muy bonita. Pero no tiene mi sello realmente. Lo que sí puedo decirte es que ‘Vas a Quedarte’ y todas esas canciones que son más baladas sí que se parecen más a ‘Luna’. Eso sí.

«Ahora lo más importante no es que se luzca mi voz, es la creatividad que tengan mis canciones»

Me pregunto si este disco es más divertido de grabar que un pop-rock convencional, pensando en ‘The Killers’, por ejemplo, que empieza como un robot y de repente se transforma en una especie de canción de los años 50. ¿Te has divertido más haciendo este disco o no particularmente?

Me divertí en ambos. En este disco me divertí porque saltaba en el estudio por el tipo de beats que tenía, pero también saltaba mucho en el estudio con las baterías de ’11 razones’. Pienso que es importante divertirte en el proceso de cada disco sin compararlos, porque al final han sido distintos momentos de mi vida y de maduración. Te puedo decir que con ‘alpha’ me divertí mucho porque es lo más reciente que tengo, y sí, fue muy guay ir siempre al estudio y que saliesen cosas tan divertidas.

¿Hay canciones que han cambiado en el proceso de producción o son bastante fieles a lo que eran al principio?

La verdad que todas han nacido tal cual se ven. La que más hemos cambiado fue la de ‘miamor’ con Rels B. Para que cuadrase también con él, sí que tuvo varias versiones esa canción, pero la mayoría son como eran.

De todas las personas posibles haciendo featuring en tu disco, ¿por qué Rels B?

Rels B me encanta. Hace tiempo que hablábamos de hacer algo juntos, él me mandó una canción y yo la grabé, pero al final no acabó de cuajar y llevábamos tiempo intentando hacer algo. Yo le pasé la de ‘miamor’, le gustó e hizo algo súper rápido. Yo quería que, si hubiera colaboraciones, que hay muy pocas, que fuese algo muy orgánico, y así se dio.



«Con ‘Formentera’ nació ‘alpha’, pero yo no me supe dar cuenta»

En el disco están ‘Formentera’ y ‘En El Coche’, canciones bastante antiguas. ¿En aquella época ya tenías el concepto de ‘alpha’ en mente?

La verdad que no, las he puesto porque son canciones mías muy emblemáticas, que no me gustaba que se quedaran fuera de lo que iba a ser mi siguiente disco. Y además que tienen mucho que ver con ‘alpha’. Yo creo que, de alguna forma, con ‘Formentera’ nació ‘alpha’, pero yo no me supe dar cuenta. Fue la primera canción que hice con sonidos más electrónicos, y eso también me parecía bonito.



El componente sexual es súper importante en el disco, pues el sexo forma parte del pop y de este disco en particular. No sé si ves un antes y un después o un avance con respecto a tu carrera pasada… más de vida adulta, de mujer.

Claro, en este disco se habla con menos tapujos, a nivel de que se trata más la sensualidad femenina. Siempre con muchísima elegancia, porque al final es la forma de la que yo te lo contaría. Pero sí es cierto que se quiere generalizar, no lo digo por ti, sino por lo que sale por ahí, y decir, quizá por clickbait, que «Aitana habla de sexo», cuando en realidad hay quince canciones y solo dos hablan de sexo. Que está súper bien y podría hablar mucho más.

«Se dice, quizá por clickbait, que «Aitana habla de sexo», cuando en realidad hay quince canciones y solo dos hablan de sexo»

Pero está el vídeo, que es muy llamativo.

Completamente, y yo lo entiendo, pero al final no es lo que más abarca ‘alpha’. ‘alpha’ abarca muchas cosas: amor, desamor, sensualidad por supuesto porque está en mi día a día y es lo que existe en el día a día de las personas, y más con la que edad que tengo y que tiene la gente de mi alrededor, pero ‘alpha’ no solamente es eso. Alpha es sentirse empoderado y hacer lo que quieras, sentirte bien contando que a veces estás mal, que otras estás bien, contarle a tu amiga cómo estás… Todo ese rollo.



¿Y es un disco más maduro para ti o no tienes prisa por usar esa palabra?

No tengo prisa por utilizarla, no sé si es un disco más maduro. Estoy más madura que cuando tenia 21 años porque cada año aprendo algo nuevo y tengo más experiencia, pero no sé si es un disco más maduro. Tampoco sé quién categoriza que algo sea más maduro o menos maduro. ¿Más maduro es que algo es más alternativo? No sé cómo está esa balanza, así que no te sabría decir.

Salen un par de discos casi a la vez que el tuyo: el de Kylie y el de Romy de The xx, que también es dance como el tuyo.

No los he escuchado.

Kylie Minogue, ¿eh? No la otra.

Por supuesto que sé quién es Kylie Minogue. Me hace ilusión coincidir en día. No lo sabía.

Pero le vas a quitar el número 1.

¡No, hombre, no! Yo admiro a Kylie Minogue. Es la mejor. Los quiero escuchar. ¿Ves? Es que estoy muy fuera de las redes. Me está costando estar al día.

Soy jurado de los premios Rolling Stone. Estás nominada a Promesa Musical.

¡Qué ilusión!

No sé qué nota ponerte de 12 a 1 porque no te veo muy promesa musical exactamente. ¿Qué nota te pondrías?

Ni idea, yo a mí misma no me juzgo. Que lo juzguen otros.

Pero es que llevas muchos años.

Ya, pero es verdad que fuera, en Latinoamérica, estoy empezando. Eso es así.

Has mencionado hacer remixes, ¿alguna de las producciones del disco no te pedía hacer una locura y llevarla a ser una canción larga no tan constreñida a canción de 2 o 3 minutos? Hay canciones cortísimas en este disco.

Hay una canción muy corta, ‘Otra Noche Sin Ti’, porque es un interludio. Para lo que pueda venir me gustaría hacerle una versión extendida porque existe la versión larga de esa canción. Pero en ese momento quería hacerla corta. Y sí, se pueden hacer canciones más largas.

¿Ninguna pedía una locura de ponerte a bailar 7 minutazos?

De momento no, pero quién sabe. Si se une algún DJ que quiere hacer eso puede estar muy interesante.

Es el viejo concepto de remix, ya que ahora mismo un remix es grabar un featuring con alguien, pero antiguamente era llevar la canción más allá.

Literal.