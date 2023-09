boygenius ha dado la sorpresa anunciando nuevo EP. ‘The Rest’ saldrá el 13 de octubre conteniendo un repertorio de apenas cuatro cortes, presumiblemente desechados de la edición final de ‘The Record‘, el debut largo de boygenius publicado hace unos meses.

De momento, el trío ha dado a conocer el título de uno de los temas incluidos en ‘The Rest’, el primero, ‘Black Hole’. «El resto», por alguna razón, se mantienen en el más estricto secreto. Durante su gira actual, boygenius ha estado tocando una canción inédita, ‘Boyfriends’, que podría o no aparecer en el nuevo proyecto. ‘The Rest’ saldrá en varios formatos: digital, vinilo y CD.

- Publicidad -

El supergrupo formado por Phoebe Bridgers, Lucy Dacus y Julien Baker se dio a conocer en 2018 con el lanzamiento de un primer epé que obtuvo grandes críticas. Aquel epé homónimo -puntuado con un 8 sobre 10 en este medio- dio el pistoletazo de salida a la exitosa carrera de boygenius y allanó el terreno para que ‘The Record’ entrara en el número 1 de la lista de éxitos británica y en el 4 de la estadounidense (en España la cumbre de ‘The Record’ fue el puesto 40).

Estos días, boygenius ha seguido promocionando el contenido de ‘The Record’ lanzando un vídeo animado para el tema ‘Cool About It’. Lauren Tsai lo ha dirigido.

- Publicidad -

Por otro lado, Lucy Dacus ha sido noticia por lanzar un zasca a Matty Healy que ha llevado al cantante de The 1975 a desactivar su cuenta de X. El origen del desencuentro ha sido una broma capacitista expresada por Healy en esta red social. «Le he dicho a Lucy Dacus que voy a montar un grupo llamado Girlretard», escribía Healy aludiendo al nombre de boygenius. «Pero no sé de ella muy a menudo», indicaba el artista. Dacus, entonces, respondía indirectamente en su cuenta personal: «No sabes de mí nunca». Healy escribía «estas cosas nunca salen bien» antes de desactivar su cuenta, aparentemente arrepentido.