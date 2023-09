Mora recupera el número 1 en España con ‘Estrella’, tras el paréntesis ‘GUTS’ de Olivia Rodrigo, que pasa al puesto 2. La entrada más fuerte es la de Antonio José con ‘El pacto’, que llega al número 3 (la misma posición que ocupa en vinilos).

El número 1 en vinilos en verdad es para la edición 20º aniversario de ‘Estados de Ánimo’ de El Canto del Loco, que llega al puesto 6 en la lista general que engloba LP’s, CD’s y streaming.

Thirty Seconds to Mars son puesto 35 con ‘It’s the End of the World But It’s a Beautiful Day’. El álbum ha sido número 20 en Reino Unido y número 76 en el Billboard 200 de Estados Unidos. Los públicos más fieles a los hermanos Leto son Suiza (top 7), Australia (top 9), Alemania (top 16) y Austria (top 17).

‘The Land Is Inhospitable and So Are We’ de Mitski es puesto 43 en España. En la sublista de vinilos llega hasta la 7ª posición. En España se iguala más o menos el número 41 conseguido por el disco anterior. En Reino Unido el álbum es top 4, lo cual supone la mejor marca de su carrera, superando el número 6 conseguido por ‘Laurel Hell’. En Estados Unidos no se puede decir lo mismo y el nuevo disco de Mitski es top 12 frente al top 5 del anterior.







‘Supernova’ de Ralphie Choo es número 48, lo cual tiene mérito si recordamos que él no tiene el apoyo de la edición vinilo como otras entradas del top 100.

Además, la revelación Julieta llega al número 91 con ‘5AM’. El álbum se divide en 3 partes, la segunda de las cuales incluye la recomendada ’T’enxules’.

Otras entradas de la semana son ‘Papel de burbujas’ de Xavibo en el puesto 25, ‘Revamped’ de Demi Lovato en el puesto 27, ‘Silence Between Songs’ de Madison Beer en el puesto 46, ‘Who’s Next: Life House’ de The Who en el número 77.