Ni sí ni no hemos cancelado a Róisín Murphy

Tan cierto es que ‘Hit Parade’ de Róisín Murphy es uno de los discos del año, como que su campaña ha sido una de las más incómodas que se recuerdan. Una totalmente obscurecida por una opinión en contra de los bloqueadores hormonales en la pubertad, sobre los que nadie le había preguntado, y que no tienen nada que ver con el álbum. Sobre estas dos cuestiones versa el nuevo episodio de nuestro podcast Revelación o Timo.

- Publicidad -

Una primera parte del capítulo la dedicamos a hablar sobre la polémica: qué son los bloqueadores hormonales y para qué llevan décadas utilizándose entre la población cis, lo acertado o desacertado de la explicación dada al respecto por la artista y su gestión del gabinete de crisis. ¿Tiene razón Róisín Murphy cuando dice que su música no se dirige a ningún estrato social en particular? ¿Entonces por qué se ha inspirado tanto en la comunidad LGTB+ y particularmente en la trans? ¿A qué suena cuando habla de «pequeños niños confundidos»?

Pero la mayor parte del podcast la dedicamos a repasar su discografía. Algunos nos habéis comentado durante estas semanas que no sabéis quién es Róisín Murphy, por lo que estructuramos esa segunda parte del episodio de la siguiente manera:

-los 3 discos imprescindibles que tenéis que escuchar: ‘Hit Parade’ (2023), ‘Róisín Machine’ (2020) y ‘Overpowered’ (2007).

-sus inicios: los discos junto a Moloko y su debut sola ‘Ruby Blue’ (2005).

-los 2 discos más difíciles de su carrera: ‘Hairless Toys’ (crítica y contracrítica) y ‘Take Her Up to Monto‘.

- Publicidad -

También tenemos ocasión de escuchar un extracto de nuestra última entrevista con Róisín Murphy, en la que habla de la importancia del vestuario en su concepto artístico, o recordamos algunos conciertos favoritos y no tan favoritos que le hemos visto ofrecer.

‘Overpowered’ de Róisín Murphy y ‘Statues’ de Moloko aparecen en el libro ‘Un viaje por 200 discos clave del siglo XXI’. Sólo esta semana podéis conseguirlo en nuestra tienda con un 50% de descuento aplicando el código TRANSLIFESMATTER Este código también es aplicable al Anuario 2022.