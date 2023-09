Rod Wave lleva su ‘Nostalgia’ a lo más alto del Billboard

Acabó ganando el rap más orientado al pop en la lista de álbumes de Billboard esta semana. El pop-rock de Olivia Rodrigo no fue suficiente para hacer frente al nuevo álbum de Rod Wave, que supera a la autora de ‘GUTS’ por los pelos y le arrebata una segunda semana en el número 1, de momento. Rod Wave demuestra que ha llegado para quedarse y los datos de su primera semana le hacen ser una figura a tener en cuenta dentro y fuera de su género.

Desde la publicación de ‘Ghetto Gospel’ en 2019, al primer disco del cantante le han continuado cuatro más. Y con los tres últimos ha repetido la misma hazaña: liderar la lista de álbumes más importante de Estados Unidos. Es el único artista que, junto a Taylor Swift, ha logrado posicionar tres discos en el número 1 en tres años consecutivos.

Sin embargo, las cifras son el mayor indicativo de su crecimiento. ‘Nostalgia’ ha vendido 137.000 unidades en Estados Unidos, convirtiéndose en la mayor semana de ventas de su todavía pequeña trayectoria musical.

El rapero, de tan solo 25 años, empezó a darse a conocer tras su single ‘Heart On Ice’, que se volvió viral tanto en YouTube como TikTok. Además, siempre le habían caracterizado las canciones tristes. Tal y como prometió antes de lanzar ‘Beautiful Mind’, su anterior disco, ‘Nostalgia’ supone un cambio con respecto a la música triste que componía. El álbum contiene temas más alegres, dejando la melancolía en un segundo plano pero sin olvidarla del todo, como se puede comprobar en los singles.

En 2021, el artista recibió el premio a Artista Revelación en los Billboard Music Awards. Desde entonces, ha dedicado estos tres años a sacar música e ir haciéndose un nombre dentro de su género. Por lo menos en el continente americano lo está consiguiendo.







On my baby’s dis my last sad ass album I’m off dat jus wanna live happy travel get dis money

— RodWave (@rodwave) June 13, 2022