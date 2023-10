Yendry presentará temazos como ‘Nena’ o ‘KIKI’ en España

Yendry, una de las jóvenes promesas latinas a nivel internacional, visitará nuestro país a finales de año. La artista dará dos conciertos, pasando el 27 de noviembre por la sala La Nau de Barcelona y el 29 de noviembre por la sala Changó de Madrid.

La cantante, originaria de República Dominicana, empezó a darse a conocer en 2020, justo cuando la pandemia tenía a todo el mundo encerrado en casa. Si bien debutó con la canción ‘Barrio’ en 2019, fue su canción ‘Nena’ publicada en abril del año siguiente la que la volvió interesante para mucha gente.

Desde entonces, se ha caracterizado principalmente por su combinación del R&B con los ritmos llamados urbanos y la música latina. Las colaboraciones en las que participó en 2021 la ayudaron a redefinirse, destacando su ‘Instinto’ con J. Balvin. También hizo canciones junto a Damian Marley, Mozart La Para y Emocional Oranges.

Actualmente, Yendry cuenta con Francia, Colombia o España como países objetivo, donde busca ampliar su audiencia. Sin embargo, sus temas la han llevado a ser conocida hasta en Estados Unidos, pues su single ‘YA’ se coló en la lista anual de canciones favoritas de Barack Obama.

La artista dará dos conciertos en España con la intención de llevar su R&B a nuevos oyentes, pero la cifra con la que cuenta ahora mismo es bastante satisfactoria: más de medio millón de oyentes mensuales solo en Spotify. Quizás cuando actúe en nuestro país este noviembre se sumen unos pocos más.

I've always enjoyed listening to a wide variety of music, so it’s no surprise that I listened to a little bit of everything this year. I hope you find a new artist or song to add to your own playlist. pic.twitter.com/g6kBzAbrZG

— Barack Obama (@BarackObama) December 17, 2021