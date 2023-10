J de Los Planetas: «Nunca hemos superado el Arrebato de ‘Súper 8′»

J de Los Planetas debuta esta semana en solitario con un disco llamado ‘Plena Pausa’ que no saldrá en formato digital. Se trata de un proyecto muy particular, realizado sobre películas inéditas de Iván Zulueta, muchas de ellas sin sonido, que le facilitó la Filmoteca Española. Tras una presentación en directo en los míticos Cines Doré, el artista edita el proyecto como música de estudio en formato VINILO + DVD, con su música original, las películas cortas de Zulueta y un encarte diseñado por Javier Aramburu. J visita Revelación o Timo, el podcast de JENESAISPOP, para hablarnos de este proyecto, y todo lo interesante que lo rodea, desde la influencia común de Andy Warhol, a la conexión con Family y el Donosti Sound, pasando por la propia carrera de Los Planetas.

Nos indica J: «Las películas de Iván Zulueta tienen una influencia enorme del Pop Art. La influencia de Jonas Mekas, Paul Morrissey, las películas de Andy Warhol, los screen tests de Andy Warhol… se nota en su forma de rodar. Iván viene de esa cultura pop, empieza haciendo un programa de televisión llamado ‘Último Grito’ y su primera película ‘Un, dos, tres, al escondite inglés’ es una sucesión de canciones que son como protovideoclips. La trama es algo así como acabar con el Festival de Eurovisión. Lo consiguió durante muchos años, pero ahora el festival ha vuelto a la carga (risas)».

J define las películas como «más íntimas y poéticas y menos experimentales de lo que esperaba», lo que ha producido involuntariamente que estemos ante un proyecto tan pop. «Son básicamente como videoclips. Luego, la cultura MTV asume esa cultura underground», indica refiriéndose a lo que a posteriori serían los vídeos de gente como Dinosaur Jr y Teenage Fanclub. Además, recuerda cómo ver ‘Arrebato’ antes de los 20 años fue una influencia decisiva en su vida: «Es una enorme influencia en mi trabajo, en Los Planetas. Para cualquiera que hable de psicodelia o de la relación de las drogas con el arte (…) Me interesaba la música psicodélica y ‘Arrebato’ parte de una idea muy psicodélica: habla de cómo las drogas o el arte pueden arrebatarte por completo y mantenerte en un estado de éxtasis. Es el estado ideal para un creador. Tiene una influencia en todo mi trabajo. Es una influencia para toda una generación. Es curioso para una película tan underground y que ha sido tan difícil de ver».

Además, en un momento dado decidió que el disco estuviera narrado en primera persona, intentando equiparar sus propias sensaciones, y su cultura a la de Iván Zulueta. «Son películas muy emocionantes y pensé que metiendo cosas de mi vida, cosas que coincidían, podría añadir más emoción». En el podcast, se explaya hablando del paso del tema ‘Caroline Says’ de Lou Reed, que sonaba en una de las pelis de Zulueta, a ‘Natalia dice’, coincidiendo con que esta Natalia que ahora toca con J, es argentina como Cecilia Roth, protagonista de ‘Arrebato’.

A medida que avanza el podcast, hablamos de cultura queer, de la relación de Zulueta con Pedro Almodóvar, o de la relación del director donostiarra con el Donosti Sound. De ahí que se hayan copiado bajos de Family o «sampleado» letras suyas en el proyecto. J reconoce en ‘Un soplo en el corazón‘, uno de «los mejores discos que ha hecho el ser humano»: «No es nada ñoño, es radical, de arrebato, de fin de vida, aquí se acaba todo y no tengo más nada que decir. ¿Cómo haces algo después de eso?».

Entonces, habla muy tímidamente de su relación actual con Aramburu: «Le pregunto (por Family), pero no contesta. Lo ve como una parte de su vida que ya no es suya». Además, nos detalla cómo Santi Ugarte, uno de los personajes que aparece en las películas, en concreto en la pieza ‘Jaleo de la calle’, fue quien acuñó el concepto Donosti Sound al promocionar la gira así llamada, además de un personaje importante en la escena vasca gracias a la tienda Discos Ugarte. «Sale en la letra de ‘Un buen día para Iván’, y en la película se ve a Santi Ugarte poniendo un disco».

Eventualmente terminamos hablando de Los Planetas, de los grandes puntos de inflexión de su carrera, como ‘Una semana en el motor de un autobús’ (1998) o ‘La leyenda del espacio’ (2007). J añade el último álbum ‘Las canciones del agua‘ y muy especialmente su debut ‘Súper 8’. «Es mi disco favorito. No creo que nada de lo que haya hecho después lo haya superado. Son cosas que haces cuando eres joven. Nunca he vuelto a tener esa energía, ese arrebato». Indica en otro momento haciendo alusión a la obra maestra de Iván Zulueta: «Yo he sentido ese Arrebato, con Los Planetas he tenido la sensación de encontrar algo mágico. Es lo máximo a que puedes aspirar como creador. Lo que propone Iván es que ese momento de «Plena Pausa» se consigue de manera independiente. Cuanto más independiente seas, más te puedes acercar a conseguir ese Arrebato».

Todo ello aunque en la época de ‘Súper 8’, no terminara de ser él mismo, ocultando acento e influencias andaluzas, al menos hasta que salió ‘La leyenda del espacio’: «Yo ocultaba en las entrevistas que me gustaba el flamenco, porque estaba mal visto entre los indies. Era un sacrilegio (…) Yo tenía miedo porque estaba mal visto lo andaluz. Me costaba encontrar una voz para cantar y que no sonara mal teniendo en cuenta lo que eran Los Planetas. La forma en que lo encontré fue bajando la voz y escribiendo letras más bien fonéticas. La forma de escribir era fonética, para que sonara en inglés. La gente demandaba que sonara en inglés, pero a mí me interesaba escribir letras, eran una parte fundamental de las canciones».

Finalmente, no resistimos la tentación de preguntarle por su encuentro con Pedro Sánchez en la Moncloa, pese a que J se declara anarquista e insiste: «¡Yo no he podido el voto ni nada!». «[Pedro Sánchez] quería convencerme de que apoyara su proyecto y de que convenciera a más gente de que lo apoyara (risas) No se parece a ningún otro político que yo haya conocido. Es como una estrella de rock, una persona carismática, pero lo primero que dijo fue «yo vengo a pedirte el voto, el tuyo y el de tus amigos», comenta entre risas.

Repreguntado por qué accedió a ir a la Moncloa, indica: «Me fascina el tipo, ha hecho cosas increíbles, como por ejemplo, lo elige el aparato político del PSOE para que vote a Rajoy, y cuando llega allí dice «no, yo no voto a Rajoy». Lo echan. Vuelve a presentarse a ganar, contra todo el aparato. Me parece fascinante, son cosas increíbles. Es como un superhéroe. Yo no creo en el sistema político, no creo que ningún partido político represente nuestros intereses, de la gente normal que trabaja. Solo representan los intereses del capital, pero me interesa este tipo como persona. Me parece interesante y hablando con él, me pareció más interesante todavía. Tiene ideas que parecen buenas (…) Me interesan sus opiniones mucho más que Podemos, que VOX… Creo que representa nuestra generación y nuestra manera de pensar, más que ningún otro político».