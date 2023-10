Arde Bogotá es uno de los claros fenómenos musicales de 2023. El grupo murciano ha sido top 3 de ventas en España con ‘COWBOYS DE LA A3‘, actualmente el disco ocupa el puesto 12 de la tabla, aún rozando el top 10 tres meses después de su lanzamiento, y ni cabe decir que el grupo no para de abarrotar festivales. Se repite un hito que antes se vio con Vetusta Morla o Izal, pues es poco habitual que un grupo de rock alcance semejante repercusión comercial.

Aún más sorprendente es que Arde Bogotá haya logrado colocar un tema en la lista oficial de singles en España, en el puesto 95. ‘Los Perros’ ya ha dejado su marca. Es un milagro que un single de rock entre en lista, pero más difícil es que lo haga un tema publicado hace meses: ocho, para más señas. Prueba de que el éxito de Arde Bogotá se está cociendo a fuego lento, aunque ya sea indiscutible. A continuación, parte de la redacción evalúa ‘Los Perros’.

- Publicidad -

A favor

«‘Los Perros’ funciona muy bien por varias razones. Una es ese guitarreo sucio que podría estar en un temazo de Muse. Otra es el aparente giro en la estructura, que termina dando otra distinta, y la repetición de “valor, amor y cicatriz” en la outro. Y quizás el acierto clave sea la combinación en la letra de frases sonoras y potentes (“quiero hacerlo largo / quiero hacerlo guarro”, “aunque me quiera parar, nunca me voy a parar”) con cierto aura de liberación y el uso del imperativo para apelar al público de los conciertos, sin duda el punto fuerte de Arde Bogotá y que explica el crecimiento exponencial que han tenido». Pablo Tocino

En contra

«Lo peor de ‘Los Perros’ no es la poca imaginación que le echa Arde Bogotá disparando un riff de guitarra que es el epítome del cliché, probablemente copiado nota por nota del cancionero de Muse o Queens of the Stone Age, y prueba de que el rock demasiadas -repito: demasiadas- veces sale airoso de ofrecer la música menos inspirada posible. Lo peor de ‘Los Perros’ es que no dice absolutamente nada de lo que el rock puede llegar a ser en 2023: ¿cómo una canción que habla sobre liberarse de una fuerza opresora, que supuestamente «corre» como un «perro» en busca de la pasión, el placer y la felicidad personal, puede sonar tan esclava de la fórmula rockera de siempre? Arde Bogotá pueden estar contentos de su éxito, pero escuchando ‘Los Perros’ me da la sensación de viajar demasiado atrás en el tiempo, y no para bien». Jordi Bardají



- Publicidad -