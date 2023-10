Romy, Wet Leg, Foals… en el disco de remixes de Paramore

La banda Paramore ha anunciado una nueva versión de su último álbum, ‘This Is Why’, que saldrá este viernes y que contará con remixes, cambios y artistas invitados en las 11 canciones incluidas. La 12ª es la maqueta de una canción llamada ‘Sanity’. Aunque la noticia es el nivel de los artistas invitados: Foals, Romy, Wet Leg o Panda Bear figuran en los créditos.

01 This is Why re. Foals

02 The News re. The Linda Lindas

03 Running Out of Time re. Panda Bear

04 Running Out of Time re. Zane Lowe

05 C’est Comme Ça re. Wet Leg

06 Big Man, Little Dignity re. DOMi & JD BECK

07 You First re. Remi Wolf

08 Figure 8 re. Bartees Strange

09 Liar re. Romy

10 Crave re. Cloud

11 Thick Skull re. Julien Baker

12 Sanity (demo)

El sexto trabajo discográfico de Paramore salió el pasado 10 de febrero. Se trataba de su primer álbum en seis años, y tuvo una gran acogida tanto en ventas físicas como en streaming. Pero parece que la era todavía no está acabada. Tan solo unos meses después de su publicación, la banda regresa al disco para reimaginar los temas.

«Llevamos mucho tiempo queriendo reconocer la conexión que tenemos con algunos de los artistas que nos han influido como banda y/o que han citado a nuestra banda como influencia», escribe Paramore en redes sociales. «‘Re: This Is Why’ es casi un álbum de remixes. Se ha hecho remix de algunas canciones de forma más o menos clásica, mientras que otras se han reelaborado o reescrito. Es increíble escuchar cómo chocan todos nuestros mundos».

La banda visitará nuestro país el año que viene como teloneros del Eras Tour de Taylor Swift, que recorrerá Europa durante todo el próximo verano con parada en España el 30 de mayo.

