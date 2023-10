Selena Gomez dice que no es «inalcanzable» como Beyoncé

Selena Gomez ha concedido una entrevista en la que ha hablado sobre su posición en el mundo de las celebridades. Selena, con 428 millones de seguidores en Instagram, es básicamente la mujer más seguida del mundo, y la tercera persona más seguida en esta red social, solo por detrás de Cristiano Ronaldo y Leo Messi.

La cantante de ‘Rare‘ cree que se debe a que representa un tipo de celebridad asequible, con la que muchas personas se pueden identificar. Y tiene palabras de admiración para otras artistas que parecen más «inalcanzables», insistiendo en que ella no es eso.

«Miro a alguien como Beyoncé y me impresiona», declara la artista. «Se me cae la mandíbula al suelo. Toda ella es impecable y hermosa. Fui a ver su show y me impactó. Pero yo no soy eso, y eso está bien. Soy yo, soy un poco boba, me gusta ser sexy y divertida, y simplemente quiero hacer el bien con el tiempo que tengo. Necesitamos a diosas como Beyoncé o Adele, pero yo estoy contenta con ser tu mejor amiga».

Selena ha lanzado recientemente nuevo single, ‘Single Soon‘, reciente Canción Del Día en el site. El tema desapareció brevemente de las plataformas de streaming, pero ya vuelve a estar disponible.

Selena sigue centrada en la promoción de su marca de cosmética, Rare Beauty. Últimamente, Selena ha protagonizado su propio documental, dirigido por Alek Keshishian (‘Truth or Dare’ de Madonna). Podéis recordar nuestra entrevista con Keshishian aquí.