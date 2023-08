Selena Gomez no se compromete en la cuca ‘Single Soon’

Hoy 25 de agosto es el día en que Miley Cyrus y Selena Gomez, compañeras de Disney Channel, estrenan single a la vez. Claro que el mensaje que proponen es opuesto. Por un lado, Miley recuerda que ya no es joven y alocada. Por otro, Selena celebra que aún es joven y alocada. Tanto que rechaza la idea de encerrarse en una relación. En ‘Single Soon’, Selena planea la manera en que va a cortar con su novio: no sabe si dejarle una nota en el abrigo o directamente desaparecer sin dejar rastro. No quiere ver «una sola lágrima»: ella tiene la cabeza en otra parte, en concreto, en salir de fiesta y disfrutar de su «soltería». Es una «sexy single», que cantaba Anastacia. No pide matrimonio como Beyoncé.

Temáticamente, ‘Single Soon’ es algo así como la versión moderna y empoderada de ‘Blame it On My Youth‘: si Rosemary Clooney se enamoraba perdidamente y le echaba la culpa de esto a su juventud, Selena no siente eso en absoluto: ella no quiere enamorarse ni mucho menos comprometerse, sino que desea «salir con quien quiera y llegar a casa cuando quiera». «Blame it on being young», canta, también.

- Publicidad -

En el aspecto musical, nada de jazz: ‘Single Soon’ es una apañada producción de dance-pop, de las más bailables de Selena, quien, últimamente, en su disco ‘Rare‘, andaba por otros terrenos. La base, producida por Benny Blanco y Cashmere Cat, se inspira en el synth-pop y no es tan contundente como la de ‘Heart to Break’ de Kim Petras, pero se acerca. ‘Single Soon’ una canción cuca, mona, como Selena ya había prometido, y que, como la letra, no se toma demasiado en serio, lo cual juega a su favor.

No es ‘Single Soon’, por cierto, el avance de un nuevo disco de Selena. Ella ha dicho que su nuevo álbum todavía no está terminado y que quería sacar algo antes para apaciguar la espera de los fans. El disco será «muy pop», conque no extrañaría que ‘Single Soon’ terminara apareciendo en el tracklist. ¿Nos vemos en 2024?



- Publicidad -