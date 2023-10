Ed Sheeran / Autumn Variations

En una palpable y abrumadora expresión de su mundo interior, Ed Sheeran publicará una serie de discos basados en… las estaciones del año. Ha abandonado los títulos matemáticos por el momento. El primero de esos trabajos estacionales, ‘Autumn Variations’, es el otoñal, y Sheeran no piensa promocionarlo en absoluto: no habrá singles, ni videoclips, ni actuaciones.

La estrategia tiene sentido: ‘Autumn Variations’ es supuestamente el disco “alternativo” de Ed Sheeran. La estrategia es, por tanto, la anti-estrategia. En la búsqueda de un pedigrí indie, después de demasiados años casado con la radiofórmula más insulsa, Sheeran se ha aliado en ‘Autumn Variations’ con Aaron Dessner de The National. Pero ‘Autumn Variations’ no es ‘Folklore’… aunque tampoco es el peor disco de Sheeran, ni mucho menos.

Las composiciones de Sheeran siguen siendo, en el mejor de los casos, preciosas, aunque a la larga -extendiéndose el disco 14 pistas- pueden resultar planas y monótonas. Por eso es de agradecer que Dessner ande por aquí aportando ideas. ‘Midnight’, por ejemplo, coquetea con el lo-fi, y la entrada de una guitarra distorsionada es una agradable sorpresa. Nadie espera que Sheeran vaya a hacer una canción de The Microphones, pero el intento, como mínimo, no está mal.

No hay una experimentación radical en ‘Autumn Variations’ que guíe las canciones del disco, pero su sonido ligeramente alternativo sienta bien a las canciones de Sheeran, sobre todo porque estas nos hablan principalmente sobre las desilusiones de la vida adulta, que el artista trata de ahogar bebiendo (esa ‘Plastic Bag’ esconde una botella en su interior), aferrado desesperadamente a una esperanza que parece no llegar nunca (‘Spring’), o directamente hundido en la miseria (“estaré solo por siempre”, canta en ‘Blue’).

Hay un puñado de buenas canciones en ‘Autumn Variations’ que vale la pena descubrir. ‘Magical’ es una balada preciosa que hace buen uso de la influencia de Bon Iver. ‘Amazing’, la mejor canción del disco, es una canción de pop-rock estupenda y sirve de oda a esos días que eres incapaz de animarte y te sientes estancado en la apatía. Hay algo de Bruce Springsteen en esa ‘England’ que es mucho mejor que ‘Barcelona’. Y ‘American Town’ es todo lo mona que puede ser una canción de Ed Sheeran, siendo esto algo bueno.

A veces, como de costumbre, Sheeran se pasa de obvio, y el violín plañidero de ‘When Will I Be Alright?’ roza la autoparodia. Son menos inspiradas composiciones como la sensiblera ‘Blue’ o esa ‘Page’ que hace uso de percusiones inspiradas en el sonido new age, y el retorno del Ed Sheeran rapero en ‘That’s On Me’ no es exactamente bienvenido. Pero las letras no son sonrojantes esta vez y y la producción de ‘Autumn Variations’ sienta bien a las melodías de Eddy. Se echa en falta que estas sean, pues eso, un poco más “variadas”.