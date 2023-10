Judeline continúa publicando nueva música, inmersa en su etapa multinacional, pues ha fichado por Interscope Records. A falta de que edite algún tipo de proyecto mayor, como un epé o un disco largo, Lara Fernández sigue liberando singles sueltos y engrosando su repertorio de hits arraigados en los ritmos urban, alejada de lo onírico de su primer epé.

Después de ‘Zahara‘, ‘Canijo‘ y de su multimillonaria colaboración con Tainy, ‘si preguntas por mí’, Judeline entrega una nueva producción basada en el ritmo del reggaetón, pero aún embellecida con su particular visión. Es la Canción Del Día de hoy.

‘2+1’ es el trío poliamoroso de Judeline. Si Britney Spears cantaba «1, 2, 3, not only you and me», Judeline también imagina su propio trío: «dentro de mi deseo no puedo decirle que hay otro man / siento lo mismo por él que por otro, muero por conocernos de otra manera en la intimidad, y unir uno más a nosotros», canta la gaditana con sus habituales susurros.

La fórmula de ‘2+1’ es tan sencilla como la suma de su título: partiendo del sonido etéreo de las estrofas, la canción rompe en un estribillo de reggaetón que, animado con «vocal loops» procesados y manipulados, insisten en sumar tres personas en la cama… y en irse «pa Carolina»… que -suponemos- se refiere a la Carolina de Puerto Rico, no la de Jaén.



