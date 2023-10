De ‘Un buen día’ a ‘Un buen día para Iván’

‘Un buen día’ ha terminado siendo el gran himno de Los Planetas. En su momento Los 40 Principales no quiso radiarla tanto como ‘David y Claudia’. Ni siquiera con el cambio de la frase de los «cuatro millones de rayas» por la adaptación «he estado con Eric hasta las 6 y he leído en el Marca que se ha lesionado el de rayas». Pero hoy en cambio es, por mucho, su canción más reproducida en plataformas por encima de los 20 millones de streamings.

El tema contenido en ‘Unidad de desplazamiento’ (2000) carecía de estribillo. Era una sucesión de muchas estrofas con ligeros cambios en la melodía principal. Así que si por algo se explica el éxito de la canción es por su retrato costumbrista de lo que puede ser “un buen día” para gran parte de la población.

Despertarse a las 10 y quedarse en la cama “más de tres cuartos de hora”, desayunar en el bar, leer el Marca, tomar unas cañas, echar una siesta, leer tebeos de Spiderman, ver un partido en el que Mendieta marca un gol histórico, volver a los bares, meterte con Eric cuatro millones de rayas, y volver a la cama, solo para no poder dormir porque hay alguien a quien no puedes olvidar. No era tan buen día después de todo, pero la estructura en espiral de la canción deja de alguna manera ganas de volver a empezar otro día más.

En el periódico El Mundo, J recordaba en 2020 la creación de ‘Un buen día’: «La canción está hecha de recuerdos. Aquel año que compuse la canción a Mendieta le dio por marcar goles increíbles. Recordaba uno que marcó contra el Atlético [final de Copa de 1999] tras un sombrero. Y otro en el que empalmó el balón desde fuera del área tras un córner [frente al Barcelona en los cuartos de final de la misma competición]. Me refería en realidad a aquellos goles de Mendieta en el Valencia aquel año. A él ya lo conocía. Era amigo nuestro, venía a los conciertos y teníamos amigos en común». Defendía además el valor del fútbol: «El fútbol es tan grande porque se asocia a muchas culturas y ha conseguido lograr un discurso muy poderoso. Tienen mucha importancia las elucubraciones tácticas y psicológicas, que me parecen muy interesantes».

Para su proyecto ‘Plena Pausa‘, en que pone música a películas inéditas del director de culto Iván Zulueta, J ha transformado su gran obra maestra en «Un buen día para Iván». Los acordes son muy parecidos, la cadencia de la canción también, e incluso la letra. Solo que esta se ha adaptado para lo que sería «un buen día para Iván»: aquí también comenzamos cuando «entra el sol por la ventana», pero las drogas aparecen más temprano. Los tebeos se cambian por Kerouac. Nadie sale a la calle. Suena una canción de Lou Reed. Hay mucho más maquillaje y atrezo. No hay rastro de deporte. Y sobre todo, se rueda una película.

La nueva composición de J desemboca en lo que sí parece un estribillo (solo lo parece): «esta peli va a ser una obra maestra» que «va a ser recordada durante décadas» en referencia a ‘Arrebato‘. Y también a su carácter maldito: «aunque me juegue la vida, aunque no pueda hacer otra película».

Respecto a las imágenes del pequeño film, que en este caso sí se han colgado en Youtube, J se ha basado en la literalidad: en la cinta de Iván Zulueta igualmente “entra el sol por la ventana”, alguien fuma, alguien se maquilla, Ugarte (Santi, impulsor del Donosti Sound) pone un disco, vemos un sombrero de safari, alguien rueda. Es decir, en este caso ha construido la letra sobre lo que estaba viendo en el material que le mostraba la Filmoteca.

J se ha mostrado emocionado con este proyecto. En nuestro reciente podcast hablaba de lo que le habría gustado alternar con Zulueta en sus años de esplendor. Seguro que se refería a este vídeo cuando mencionaba a «gente guapísima». «Me hubiera gustado conocerlo en los momentos en que está rodando esas películas, que es todo fiesta, todo diversión, todo gente joven guapísima haciendo cosas increíbles. Me hubiera encantado participar de esa escena, claro que me habría gustado». Sin duda una de las cumbres poéticas de este precioso proyecto, que hoy es nuestra «Canción del Día».



