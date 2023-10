yavy: «La mayoría de artistas de Canarias tiene que dejar las islas para triunfar»

La joven yavy ha publicado una de nuestras canciones favoritas de los últimos tiempos sobre salud mental, ‘Nadie está muy bien‘. Está contenida en un EP llamado ‘Nada que aportar’ donde se incluyen otros minihits como ‘Soy pobre (y quiero un millón)’ o ‘Deja las drogas’. Invitada a Meister of the Week, nuestra sección comisariada por Jägermeister, Yavanna Cubas Callero ha escogido hablar de su comunidad de origen, las Islas Canarias. Hablamos de canariedad, música mainstream y música underground.

¿Por qué has elegido hablar de canariedad en esta sección?

Porque es una de las cosas en las que pienso mucho aparte de mi música de por sí. Empecé un proyecto sobre la identidad musical canaria, Mestura. También porque siento que como identidad se piensa menos en esta que en otras identidades españolas.

¿Qué entiendes por este término exactamente?

Para mí es una forma corta de hablar de la identidad canaria, aunque no sé si está aceptadísimo el término (risas).

Algunos artículos que se han escrito sobre «canariedad» apuntan a la agenda verde en las islas, a la crisis climática y a la preocupación por los recursos naturales. ¿Para ti esa vertiente más verde es la que sustenta el término o qué te parece la acepción?

Pues es cierto que no creo que venga de ahí, pero está claro que en las islas hay un límite espacial muy claro de esos recursos, así que la conciencia debería ser mayor. No se me ocurre una forma de medir si lo es o no, así que diré que mi entorno suele serlo.

¿Algo de esto se percibe en tu música? ¿De qué manera o en qué canciones?

Mi intención es que en algún momento se muestre de forma clara. Más allá de mi acento, que ya está bastante mezclado por llevar muchos años fuera, siento que no se aprecia esa influencia. He bebido más de sonidos latinos (especialmente Chile y Brasil), y aunque la influencia latina es muy clave en las islas no diría que de esas zonas que me han inspirado (se suele hablar de Cuba, Puerto Rico, Venezuela). Vamos, que estoy trabajando en acercarme más, pero es un proceso y tiene que introducirse muy dentro para que salga natural, aunque sea inducido.

De todas formas, pensar en si existe o no dentro de mi música es complejo. Ser de las islas es una parte que me ha definido como persona y que por tanto debe influir en mi forma de pensar y de componer, pero no podría definir cómo.

Una de las canciones en donde se percibe un acento canario claro es en ‘Solo soy feliz’. La verdad es que escuchando ‘Nadie está muy bien’, que es mi favorita, no me había dado cuenta tanto de dónde eras, o no sé, no he prestado tanta atención a eso. ¿Tú cómo lidias con el acento, a la hora de cantar?

Canto como hablo, aunque la entonación siempre varía mucho en la música, y puede llevar a otros sitios. No soy muy consciente de mi acento, porque he decidido dejar que fluya hacia donde se sienta cómodo. Se ha mezclado tanto con el tiempo que tanto en Madrid como en Canarias me preguntan de dónde soy. Quizá esa sea una de las razones por las que pienso tanto sobre la identidad. Por cierto, es curioso porque ahora mismo mi favorita es ‘Solo soy feliz’ (risas), aunque voy cambiando. Pero ‘Nadie está muy bien’ es bastante más hit, me alegro mucho de que sea tu favorita.



Hace poco hablábamos con Jota de Los Planetas sobre cómo tuvo que disimular su acento andaluz en los 90 para ser aceptado en el indie en general. Hace unos años hicimos un reportaje sobre este tema enfocado en Andalucía (lo escribió un redactor andaluz). Esto se está perdiendo por suerte y parece que la gente celebra sus acentos en general, ¿verdad?

Sí, siento que es un momento maravilloso de reivindicación de nuestras diferencias. Cada vez se acepta más el uso de los acentos, no solo en la música, también en la radio, la tele, la literatura. Hacía mucha falta descentralizar.

En lo musical, no se puede decir que Canarias no esté en el foco. Quevedo hace números de estrella mundial, pocas veces la música de Canarias había estado de esa manera en el mapa. Maikel Delacalle nos dijo hace poco «Este es el año de los canarios». ¿Estás de acuerdo?

Sí, aunque es cierto que la mayoría tiene que dejar Canarias para ello y que existen muchos artistas con potencial que no entran en el circuito justo por vivir donde viven (especialmente los que no son urbanos). A pesar de los esfuerzos económicos por acercar a los artistas, la insularidad sigue siendo un obstáculo. Dicho esto, soy muy feliz de que Canarias se ponga en el mapa a través de la música. Y de la literatura, no podemos olvidar ‘Panza de Burro’. Un alemán que conocí en el Erasmus me dijo que flipaba con saber que en Canarias vivía gente, vamos, con que no fuera solo un destino vacacional. Es una exageración pero siento que revela bastante de esa imagen de las islas alejada de su potencial cultural.

¿Cómo se vive allí ese fenómeno? ¿Qué se dice en la calle sobre los nuevos artistas canarios que hoy por hoy son número 1?

Quevedo suena en todas las verbenas y los jóvenes lo tienen como referente. Bueno, hay para elegir, Quevedo, Cruz Cafuné, Bejo, Ptazeta, etc. Desde pequeña a mi alrededor había muchos raperos y mucho cariño por el reggaeton, la bachata, etc y pienso que estos artistas son un reflejo de ese ambiente. También ha habido muchos haters de todo lo anterior, por supuesto. Algún debate he tenido sobre su idoneidad como embajadores de la marca Canarias. Para mí poder tener ese debate es un privilegio.

¿Cuáles han sido tus referentes en las islas de toda la historia? Por supuesto los ha habido mega dispares, de Rosana a El Guincho…

Uf, el Guincho me flipa. Fue uno de los primeros conciertos a los que fui en mi vida, cuando andaba presentando ‘Pop Negro’. De adolescente, sin embargo, aparte de esas bandas (también Pumuky, Solo Astra o Texxcoco) que fui descubriendo por cercanía y por revistas de música, solo escuchaba Tenderete por mis abuelos, que es un programa de música folclórica. Mi abuelo también me enseñó a Atahualpa y algunos clásicos latinos que adaptaron bandas como Los Gofiones o Los Sabandeños. Pero fueron retazos, la canariedad musical se saltó una generación en mi familia. La literaria menos, leí mucho a Vázquez-Figueroa.

¿Algún nombre underground actual recomendado?

Clarooo, tengo una lista que quiero subir a mi perfil en algún momento. LAJALADA, Ant Cosmos, Usted, Ninf.A, Sylvie Hernández… No sé si considerarlos tan underground pero Highkili lo peta en las islas (y fuera con algunas colabos) y Hirahi Afonso está sacando un discazo.

Valeria Castro hace poco nos hablaba de lo importante que era la Isla de La Palma en su música. No sé si es tu caso…

Valeria Castro me parece de lo mejor que ha salido de Canarias fuera del urban en mucho tiempo. Soy súper fan. En cuanto a la pregunta, creo que ella ha sabido transmitir mucho mejor su identidad y su cercanía con su isla. Es cierto que nunca será lo mismo venir de una isla pequeña que de la ciudad más poblada de Canarias. Estoy convencida de que su experiencia vital es muy distinta de la mía. Lo cual también me lleva a reflexionar sobre qué es la canariedad.