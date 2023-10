Bad Bunny anuncia ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’

Bad Bunny dice que nadie sabe lo que va a pasar mañana. Y posiblemente tenga razón. Pero se ha encargado de que todo el mundo sepa que, en tan solo cuatro días, saca nuevo disco. Se titula ‘Nadie sabe lo que va a pasar mañana’ y lo compondrán hasta 22 canciones, siendo el primero desde ‘Un Verano Sin Ti’.

El anuncio llega después de bastantes rumores acerca del nuevo álbum del artista. Aunque en las entrevistas evitaba el tema, la publicación de ‘Un Preview’ hace unas semanas parecía apuntar a que el lanzamiento podía ser inminente. Spotify ha jugado con ello recientemente en algunos carteles promocionales: «Nadie sabe si sucederá este año o el siguiente».

Spotify teases new Bad Bunny album with billboards around the world:

“Nobody knows if it will happen this year or next year.” pic.twitter.com/9Q48pMAZq1

— Pop Base (@PopBase) October 4, 2023