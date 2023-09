Bad Bunny te da «un preview»… a lo de siempre

Bad Bunny ha publicado nueva canción esta noche. Después de que en mayo inundara las listas de éxitos con ‘Where She Goes’, el puertorriqueño ha vuelto a las plataformas musicales con ‘Un Preview’, un tema que no llega a los dos minutos de duración, apoyado en el típico beat de reggaetón. Tainy -colaborador habitual de Benito- co-produce ‘Un Preview’ sin romperse demasiado la cabeza en el aspecto creativo. De hecho, la producción es ta minimalista que parece esquelética. Se podría decir que Benito ofrece «un preview»… a lo mismo de siempre. En el videoclip, Bad Bunny interpreta ‘Un Preview’ delante de un caballo de carrusel.

El anuncio de ‘Un Preview’, además, lo ha hecho con un preview que no ha tardado en difundirse en redes sociales. El artista se mantiene ahora en contacto con sus fans a través de su canal de WhatsApp, en el que envía mensajes que pueden leer todos los que se encuentren suscritos al mismo. Es precisamente en ese canal donde ha revelado el lanzamiento de su nuevo single. «Hola hola. Qué tal el dominguito este?», comenzaba escribiendo Bad Bunny en el chat. El misterio duró unas horas, hasta que él mismo volvió a enviar un mensaje con el adelanto de su tema.



El avance solo enseñaba 17 segundos de la canción, en los que se llegaba a escuchar parte del instrumental y el siguiente verso: «Baby, yo sé que cuando te atrevas yo me voy a enamorar». Además, el trozo de canción vino acompañado de una fotografía del cantante, aunque sin especificar si se trata o no de la portada. Queda por descubrir si la canción formará parte de su quinto álbum de estudio, que parece que llegará a finales de este mismo año.

Bad Bunny shares snippet of his new song. 🔜 pic.twitter.com/5kvljI7HoH

— Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) September 24, 2023