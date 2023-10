Samantha Hudson se monta una rave de 1991 en ‘Chula’

Samantha Hudson sigue de gira presentando su espectáculo ‘AOVE‘, basado en el EP homónimo que incluye su reciente hit ‘Adicta al sonido‘. En paralelo al desarrollo de la gira, Hudson está publicando nueva música. Se da la coincidencia de que Hudson acaba de recibir una nominación a los MTV Europe Music Awards, en la categoría de Artista revelación.

Hace unos días llegaba la espídica producción de ‘Peluchito’, y desde la medianoche de este martes es posible escuchar ‘Chula’. El nuevo single de Samantha Hudson apuesta por un sonido decididamente influido por el house de los 90, en concreto, por el del año 1991… el mismo que daba título a la mejor canción de Azealia Banks (con perdón de ‘212’).

La influencia de Azealia, consciente o no, voluntaria o no, en ‘Chula’ es demostrable por dos motivos: ‘Chula’ es una producción de house noventero que contiene evidentes ecos a ‘Gypsy Woman’, el éxito de 1991 de Crystal Waters, presentes a su vez en ‘1991’ (el videoclip era un homenaje a ‘Gypsy Woman’). Además, Hudson no hace otra cosa que rapear por encima durante los 3 minutos y medio que dura la canción, quedándose prácticamente sin respiración. Ninguna otra artista puso tanto en el mapa el house-rap como Azealia.

Por otro lado, era cuestión de tiempo que Hudson publicar una canción llamada «chula» dedicada a todas sus amigas, que son las tías más chulas, etc. En ‘Chula’, Hudson se tira piropos a sí misma y, a la vez, se enfrenta a un individuo tóxico que se siente incómoda con su presencia. «No te queremos satisfacer, te cuesta asimilarlo», canta Hudson, alternando inglés y español. «Dile a tus amigos lo oprimido que te sientes», continúa la cantante, burlona. Ella solo está aquí para pasar un buen rato.

Os dejamos con las inminentes fechas de la gira de ‘AOVE’, que quedan de la siguiente manera:

27 de octubre Sevilla Cartuja Cite

28 de Octubre Granada Sala Aliatar

18 de Noviembre Madrid La Riviera

25 de Noviembre BCN Razzmatazz SOLD OUT

1 de Diciembre Pamplona Sala la Zentral

9 de Diciembre Vitoria Jimmy Jazz