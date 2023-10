Christina Aguilera repasará su carrera en Las Vegas

Christina Aguilera prepara su regreso. Después de su actuación en el Europride 2023 hace apenas unas semanas, y del anuncio de que ya está trabajando como productora ejecutiva de la obra teatral ‘Burlesque: The Musical’, hoy Billboard revela en exclusiva que la cantante tendrá su residencia en Las Vegas.

Esto supone el regreso de la artista a sus conciertos en Las Vegas, después de que en mayo de 2019 diera su primera residencia. Sin embargo, Christina Aguilera sorprenderá con algo diferente en esta ocasión, pues pretende que sus próximos conciertos sean un viaje a lo largo de los éxitos de sus dos décadas de carrera.

Según la cantante, su parada por Las Vegas ofrecerá «un nuevo espectáculo íntimo, seductor y sofisticado». Además, la autora de ‘La Fuerza’ afirma que se viene «un giro verdaderamente moderno en la experiencia de la actuación», aguardando las posibles sorpresas que tenga reservadas para los shows.

La fecha del comienzo de esta residencia también es bastante característica, programada para el último fin de semana del año. Los dos primeros conciertos tendrán lugar el 30 y 31 de diciembre, mientras que los siguientes serán anunciados el próximo viernes, con la venta oficial de entradas.

Christina Aguilera ha confesado que esto es solo el principio de todo lo que está por venir. Lo ha hecho a través de X, donde ha publicado que «apenas estoy empezando».

Immerse yourself in the fusion of art and music 💎 I’m bringing an intimate, seductive and sophisticated new show to Las Vegas. Voltaire Las Vegas will allow me to be up-close-and-personal with YOU for a truly modern twist on the performance experience, TICKETS ON SALE FRIDAY! pic.twitter.com/vRNKsPy0Hp

