RFTW: Troye Sivan, Sen Senra, PinkPantheress, Zahara…

Hoy viernes 13 de octubre se ponen en circulación nuevos discos de Bad Bunny, Troye Sivan, Jamila Woods, CMAT, Offset, Holly Humberstone, The Drums, L’Rain, Crosses o Maple Glider. En formato corto salen epés de boygenius, COBRAH o Yarea.

Entre los singles destacados, PinkPantheress entrega un segundo adelanto de su disco de debut, ‘Heaven Knows’, Zahara publica -al fin- ‘Esto no es una canción política’, Lenny Kravitz vuelve bailongo con ‘TK421’, Loreen publica nuevo single, ‘Is it Love’; Ice Spice y Rema unen fuerzas en ‘Pretty Girl’ y Allie X vuelve con ‘Black Eye’.

- Publicidad -

También salen nuevos adelantos de los próximos discos de The Vaccines, Brittany Howard, blink-182, Niña Polaca, Actress, Putochinomaricón o Beirut.

No olvidamos lo nuevo de Lauren Mayberry, el dueto de PNAU y Empire of the Sun, el ‘Sex’ de George Riley y Hudson Mohawke, el homenaje a los 90 de Samantha Hudson ni las novedades que hoy entregan Chica Sobresalto, DELLAFUENTE, Em Beihold, Sen Senra con Mc Dricka, Maricka Hackman o Mr Eazi.

- Publicidad -

Como siempre, comentamos algunas curiosidades: The Haxan Cloak (co-productor de ‘Vulnicura‘ de Björk) publica su primer single en 10 años, Skepta homenajea a Amy Winehouse sampleando ‘Tears Dry on Their Own’, easy life publican single en medio de la polémica de su cambio de nombre y Alfred García lanza nuevo single en catalán.