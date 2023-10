Fallece Rudolph Isley, fundador de los Isley Brothers

Rudolph Isley, uno de los tres miembros fundadores de los Isley Brothers, a la izquierda en la foto, ha fallecido a los 84 años de edad, ha informado su hija en redes. Rudolph Isley ha fallecido acompañado de su mujer, Elaine, con la que llevaba 68 años casado.

Originalmente, los hermanos Rudolph, O’Kelly y Ronald Isley formaron los Isley Brothers a finales de los años 50. Su primer gran éxito comercial, ‘Shout’, tuvo lugar en 1959. Después, los hermanos Ernie y Marvin Isley se unieron a la formación, así como el hermanastro de Rudolph, Chris Jasper.

Aunque en formato trío los Isley Brothers obtuvieron grandes éxitos como ‘This Old Heart of Mine’ o ‘It’s a Thing’, la cumbre comercial de su carrera ocurrió cuando el grupo se transformó en sexteto, durante las décadas de los 70 y 80. Entre sus discos más exitosos se cuentan ‘3 + 3’, ‘Between the Sheets’ y ‘The Heat is On’, y singles como ‘That Lady’, el titular ‘Between the Sheets’, ‘Fight the Power’ o ‘Harvest for the World’ son clásicos del R&B y el soul.

Los Isley Brothers se cuentan entre las bandas más influyentes de la historia del R&B, algo evidente en la cantidad de veces que han sido (y siguen siendo) versionados o sampleados. No hace tanto Drake los sampleó en ‘Her Loss‘. Por supuesto, ‘Luxurious’ de Gwen Stefani se basaba totalmente en ‘Between the Sheets’, canción que seguramente inspiró ‘Between the Cheats‘ de Amy Winehouse. Tampoco hace mucho que Frank Ocean publicó una versión de ‘At Your Best (You Are Love)’ de Aaliyah, que a su vez era una versión de los Isley Brothers. La propia Aaliyah los volvió a versionar con ‘Choosey Lover’. Kendrick Lamar también incorporó una porción de ‘Who’s That Lady’ en ‘i’. En 2022, Beyoncé se sumó a una nueva versión de ‘Make Me Say It Again, Baby’.

De los Isley Brothers hoy sobreviven Ronald, Ernie y Chris. O’Kelly falleció en 1984, y Marvin en 2010. Un primer hermano, Vernon, falleció cuando O’Kelly y Ronald aún eran adolescentes, previamente a la formación de la banda, en un accidente de bicicleta.