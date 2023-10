Zigarros, Xoel, Drake, Mujeres, Sufjan… en Discos España

Guste o no la coreografía de su nueva gira, lo cierto es que a Aitana no le está yendo nada mal con ‘Alpha’. El disco regresa al número 1 en su tercera semana en la lista de Álbumes España y acumula ya dos semanas en la posición más alta. Le sigue de cerca Feid, que con ‘MOR, No Le Temas A La Oscuridad’ vuelve a escalar otro puesto y ya es número 2 tras su debut en la tercera posición.

En cuanto a la entrada más alta de la semana, Los Zigarros llevan su nuevo álbum ‘Acantilados’ hasta el 7º lugar. Además, son número 1 en vinilos. También en el top 10 encontramos ‘Caldo espírito’, el nuevo disco de Xoel López, que es puesto 8 en nuestro país.

Directos al top 20 encontramos otros discos nacionales e internacionales: ‘Palosanto’ de Nia es número 13; ‘El arte de perder’ de Veintiuno, número 14; ‘For All the Dogs’ de Drake, top 15; ‘DPAQDP’ de Cano, número 17; ‘Desde flores y entrañas’ de Mujeres, número 18; y ’This Dark Side of the Moon Redux’ de Roger Waters, número 20.

Este es el mejor resultado para Veintiuno, que habían sido puesto 84 con ‘Gourmet’ y puesto 39 con ‘Corazonada’. Y también para Mujeres, que por primera vez llegan al top 100. No así para Drake, que fue top 5 en España con ‘Certified Lover Boy’ y top 6 con ‘Honestly, Nevermind’. La popularidad de Drake parece decreciente, al menos a este lado del Atlántico.

Sufjan Stevens ha llegado al puesto 36 de nuestro país con ‘Javelin’ pese a algunos problemas de distribución, pero el que fuera nuestro Disco de la Semana estos días ha logrado llegar hasta el número 8 en vinilos. Se mejora el dato en España de ‘The Ascension’, que fue puesto 96, pero no el de ‘Carrie & Lowell’, que fue número 30. En Estados Unidos el nuevo ‘Javelin’ es justo puesto 30, y ha llegado al puesto 7 en Reino Unido, donde ha logrado el 2º top 10 para Sufjan Stevens tras ‘Carrie & Lowell’.

El resto de las entradas en España son ‘Poquito a poquito’ de Marta Santos (puesto 39), ‘Perro Deseo’ de Travis Bids (puesto 55), ‘The 5th Album Fact Check’ de NCT 127 (puesto 57) y ‘Señales’ de Rosa López (puesto 69).