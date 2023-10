Lenny Kravitz baila en el hotel en el vídeo NSFW de ‘TK421’

Lenny Kravitz se encuentra entre los artistas que estos días ofrecen novedades discográficas. Su nuevo álbum, ‘Blue Electric Light’, el número 12, se publica el 15 de marzo de 2024, un lustro después de ‘Raise Vibration’, editado en 2018.

La nota oficial informa de que, en ‘Blue Electric Light’, Kravitz seguirá explorando la mezcla de «deep-soul y rock ‘n roll» que tanto ha dominado su carrera. Sin embargo, el potente primer single, ‘TK421’, va por otro camino.

Hablando de superar los miedos para «bailar hacia lo divino», ‘TK421’ se apoya en un bailable beat de funk y su mezcla de guitarras y sintetizadores recuerda a Prince, tanto al de los momentos más enérgicos de ‘Purple Rain’ como al de sus últimos lanzamientos.

‘TK421’ se promociona con un videoclip en el que Kravitz baila y se tira por el suelo de un hotel, en lo que parece una vuelta sexualizada al vídeo de ‘Again’ (2000). Varios planos de su cuerpo desnudo convierten este vídeo en un producto NSFW o no apto para ver en el trabajo.

Así queda el tracklist de ‘Blue Electric Light’:

1.It’s Just Another Fine Day (In This Universe of Love)

2.TK421 (Album Version)

3.Honey

4.Paralyzed

5.Human

6.Let It Ride

7.Stuck in the Middle

8.Bundle of Joy

9.Love Is My Religion

10.Heaven

11.Spirit In My Heart

12.Blue Electric Light