Danny Brown es un «cyborg con cuerdas vocales» en ‘Tantor’

Danny Brown, el rapero de Detroit conocido por su éxito ‘Grown Up’, y por la buena aceptación crítica de discos como ‘Old‘ (2013), ‘Atrocity Exhibition‘ (2016) o ‘uknowhatimsayin¿‘ (2019), tiene nuevo disco entre manos y sale dentro de un mes, el 17 de noviembre.

‘Quaranta’ es el nuevo álbum de Brown, un trabajo que sigue la estela de su mixtape de 2011 ‘XXX’, pues se dice que es el «colofón espiritual» de ese largo. ‘Quaranta’ ahora muestra «la versión más completa de Danny Brown», apoyándose en la producción de colaboradores como SKYWLKR, The Alchemist o Quelle Chris.

El primer adelanto de ‘Quaranta’ es ‘Tantor’, que devanea entre el hip-hop industrial y el free jazz. En la letra, Brown se proclama «cyborg con cuerdas vocales» y en el videoclip se transforma en eso mismo. Bajo la dirección de *UNCANNY, Brown «mezcla humanidad y tecnología mientras galopa por Los Ángeles con un traje biónico».

«El lanzamiento de nueva música es la piedra angular de varios cambios significativos en la vida de Brown hasta ahora», cita la nota de prensa. «En particular, Brown se ha trasladado recientemente de su ciudad natal de Detroit a Austin, Texas, donde lleva una vida sobria y graba su podcast cómico The Danny Brown Show». ‘SCARING THE HOES’, el último álbum de Brown, creado mano a mano con JPEGMAGIA, vio la luz el pasado mes de marzo.

‘QUARANTA’:

1. Quaranta

2. Tantor

3. Ain’t My Concern

4. Dark Sword Angel

5. Y.B.P. feat. Bruiser Wolf

6. Jenn’s Terrific Vacation feat. Kassa Overall

7. Down Wit It

8. Celibate feat. MIKE

9. Shakedown

10. Hanami

11. Bass Jam