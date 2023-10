Charli XCX y Sam Smith celebran la fiesta en ‘In the City’

Charli XCX ha lanzado su anunciado single con Sam Smith, ‘In the City’. El tema une por primera vez a los dos superestrellas del pop británico en una canción conjunta, y lo hace al servicio de un beat totalmente discotequero y noventero que incorpora retazos de EDM, tecno y piano house… ¿y ecos al ‘We Found Love’ de Rihanna y Calvin Harris?

‘In the City’ celebra la fiesta y la amistad. En palabras de Charli, ‘In the City’ versa sobre «encontrar a la gente que amas y conectar con ella a través de noches salvajes y de fiesta en lugares mágicos». El tema, también, habla sobre «sentirse aceptado, sobre lo maravillo que es sentirte bienvenida en los espacios queer, y sobre las personas increíbles que conoces en esos espacios».

‘In the City’ es una co-producción de Charli XCX, A.G. Cook, ILYA, Omer Fedi y George Daniel, batería y productor de The 1975. Previamente al lanzamiento de ‘In the City’, Charli había publicado un vídeo en TikTok defendiendo a Smith de los «comentarios llenos de odio» que Smith había estado recibiendo en redes, después de que Smith publicara un vídeo en el que aparecía bailando la canción.

‘In the City’ es el primer single de Charli desde que la artista lanzara ‘Speed Drive‘, su tema para la banda sonora de ‘Barbie’, a finales del pasad mes de junio. Este verano, ‘Speed Drive’ ha dado un inesperado éxito a Charli en listas: ‘Speed Drive’ no solo ha llegado al puesto 9 de Reino Unido, sino que también ha logrado colarse en el difícil Billboard Hot 100, en el puesto 73.

‘Crash‘, el último álbum de estudio de Charli, fue uno de los mejores de 2022. Tampoco tuvo desperdicio su gira, una «exhibición de hits» en la que ‘In the City’ tendría cabida.