Charli XCX agotaba las entradas para el cierre europeo de la gira ‘Crash‘ en La Riviera hace unos días, después de varios esfuerzos promocionales. Muy a menudo su estatus en la industria musical le produce disgustos, problemas de autoestima o cierta falta de seguridad. Pero eso lo sabemos por las entrevistas y por las redes sociales, sobre todo por lo que publica en ellas y después borra. Si fuese por lo visto en sus conciertos jamás lo adivinaríamos. Lo que vemos es a una cantante de pop apareciéndose en el escenario posando como una diosa y 2.000 personas vitoreando cada uno de sus gestos como si fuera la Virgen en la Semana Santa sevillana.

Hace unos días, Charli XCX preocupaba a sus fans aplazando un concierto por problemas de garganta. Por suerte, ha podido dejarse caer tanto por el Primavera Sound como por Madrid. También hay que decir que su show tiene mucho de lata: únicamente se acompaña de 2 bailarines de profesionalidad considerable. La música es pinchada -algo que cuadra con sus coqueteos con el hyperpop, ¿quién queréis que toque todo eso en directo?- y su voz recibe el constante refuerzo de una pista pregrabada que dialoga, hace coros o subraya. Y luego están los gritos de un público que chilla las letras de singles como ‘Gone’ y no singles como ‘Lightning’ como si hubieran sonado en radios, playlists de éxitos, supermercados y ascensores.

No ha sido el caso, pero los seguidores de Charli XCX sí hemos asistido atónitos al modo en que iba sumando hits reales, en nuestro humilde top o en nuestros corazones con una facilidad pasmosa y sin haber cumplido los 30, algo que sucederá este verano.

Sin necesidad de recurrir a sus temas con Joel Corry, BTS ni tampoco Icona Pop, el repertorio se va desplegando insólito. Sobre todo cuando suenan seguidos el single actual ‘Used to Know Me’, el hit real ‘1999’ o su reciente top 40 en UK ‘Beg for You’. Tras este, se interpreta ‘Crash’, la canción titular de su último disco y esta gira, y a continuación otras 3 en la frente: ‘Boom Clap’, ‘Boys’ dedicada a los gays y ‘New Shapes’ con Christine and the Queens y Caroline Polachek proyectadas en la pantalla. Allí hasta quien más cansado estaba para ser laborable terminó dando botes. Casi que mejor que no sonaran ‘Blame It On Your Love’, ‘Doing It’, ‘Break the Rules’, ‘claws’ y tantas otras que faltaron en el repertorio, porque de lo contrario, lo mismo seguiríamos allí dentro.



Son pocos los trucos escénicos al margen de un vestuario sexy con su conexión S&M, un culo que pasa a primer plano durante la interpretación de ‘Constant Repeat’, una bandera LGTB+ que protagoniza el show en ‘Party 4 U’, un saludo a quien viajó desde Brasil para ver esto. El caso es que los 80 minutos de show no decaen provocando una entrega por parte de la gente realmente digna de estudio. ¿En qué momento Charli XCX se convirtió en una frontwoman tan importante para un sector de la población?

Quizá fue cuando se apartó del mainstream para acercarse a los sonidos más arriesgados. El concierto se cerró con ‘Unlock It’ y ‘Good Ones’, pero antes, también en el bis, destacaron dos producciones tan abrasivas como ‘Vroom Vroom’ y ‘Visions’. La sala se vino abajo con los beats de ambas. ‘Visions’, la canción que cerraba ‘how i’m feeling now‘, y una de las pocas recuperadas de dicho disco, fue más celebrada que la mismísima banda sonora de ‘Bajo la misma estrella’. Su inabarcable mezcla de techno, trance y hardcore en la última parte del set fue la mejor manera de levantarlo, salvo que jamás se había adormilado. En ese momento como extraído de una serie apocalíptica tipo ‘Lost’, hasta mi móvil dejó de funcionar, poniéndose en modo «emergencia». Exactamente lo que parecía estar sucediendo con esta ida de olla de tema.



Mucha gente se pregunta si en el disco de Rosalía, «C de Charli angelada» es por Charli XCX -cuyos fans reciben el nombre de «angels»- o por ‘Los Ángeles de Charlie’. En Genius no se aclaran: la grafía en el libreto oficial de «Charlie» en lugar de «Charli» apunta a la ficción; por otro lado Rosalía sigue a XCX en redes. No necesitamos la solución. Para cualquiera viviendo todo lo sucedido desde ‘Sucker‘ y ‘Pop 2‘, Charli solo hay una. 8,5.