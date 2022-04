Charli XCX recuerda que es una popstar en ‘Used to Know Me’

Charli XCX continúa en el puesto 42 de las listas británicas con ‘Beg for You’ después de 11 semanas. Este es su mayor éxito propio desde ‘1999’. La cantante también ha sido número 1 de álbumes por primera vez con ‘Crash‘, disco con el que sigue en el top 75.

En lugar de dormirse en los laureles, Charli XCX ha decidido aprovechar el buen momento para promocionar un nuevo single ahora que ‘Beg for You’ ha caído del top 40 por primera vez en 3 meses. ‘Used to Know Me’ es la elegida y es hoy la «Canción del Día».

‘Used to Know Me’ es una de las muchas canciones que recientemente han sampleado ‘Show Me Love’ de Robin S, solo que ella puede decir que este 2022 llegó antes al sample que Daddy Yankee y ahora el de Craig David. El tema aprovecha por tanto el tirón 90’s de la anterior ‘Beg for You’. Por su parte, el vídeo es algo más que una divertida sucesión de looks de Charli XCX postulándose como una estrella del pop.

Charli XCX se sumerge en la bañera, se relaja, se rodea de plumas y se disfraza, pero en realidad lo que parece estar haciendo es repasar las eras de ‘Vroom Vroom’, ‘Sucker’, ‘How i’m Feeling Now‘, ‘Charli‘ y por supuesto ‘Crash‘, despidiéndose así de su contrato con Warner. Os recordamos que Charli XCX actúa en La Riviera el 7 de junio.



