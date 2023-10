Silvana Estrada lanza su oda a un amor no correspondido

Silvana Estrada ha publicado nuevo single. ‘Qué problema’ es su oda a un amor no correspondido, y adopta una forma de balada conteniendo influencias del jazz y el folk americano. «Cuando dos personas se quieren pero solo una tiene la voluntad de probar… es una situación difícil de manejar, las personas no somos claras, vamos y venimos», cuenta la mexicana sobre ‘Qué problema’. «Nos hacemos mucho problema por no decir las cosas. Este fue mi intento por decirlas».



‘Qué problema’ es uno de varios singles publicados por Estrada en 2023. Antes ha sido posible escuchar ‘Milagro y desastre’. El tema indaga en la idea de que «los grandes acontecimientos que te cambian la vida siempre son milagros y desastres al mismo tiempo», y muestra una evolución en su mismo desarrollo musical, pasando de la nana tocada con un piano eléctrico, a la entrada de unas cuerdas y, a continuación, de unas animadas percusiones. «En esta canción quise reivindicar todas las caras del amor, incluso del amor que duele cuando acaba», relata la cantautora. «Pienso que la relación milagro y desastre es pendular y el movimiento de la vida siempre va de un extremo a otro. Ahí está su magia y la magia del tiempo».



Curiosamente, Estrada ha lanzado también este año dos interesantes versiones. Por un lado, su cover de ‘Tom’s Diner’ se ha sumado al cánon de adaptaciones de este famoso a cappella escrito y cantado por Suzanne Vega. Al contrario que DNA o Giorgio Moroder, Estrada ha optado por una interpretación completamente basada en un juego de voces, fiel a la original.

Más sorprendente ha sido la versión de Estrada de ‘Forever‘ de CHVRCHES, adaptada al español con el título de ‘Para siempre’. Estrada transforma el hit synth-pop de CHVHRCHES en una cancioncilla folk que ya no puede desentonar dentro de su repertorio propio.

‘Marchita‘, el primer álbum de Silvana Estrada, fue uno de los mejores de 2022 para JENESAISPOP. Después llegó el EP ‘Abrazo’.