Halloween 2023: Rosalía es Björk, Paris es Britney, Billie es Jane Fonda…

Se acerca Halloween y las celebridades empiezan a emerger públicamente disfrazadas de sus personajes favoritos. Heidi Klum -no temáis- revelará su disfraz el martes 31 de octubre, fecha oficial de Halloween, aunque le será difícil, por no decir imposible, superar el del año pasado.

De momento, este fin de semana los famosos se han dejado ver con diferentes pintas acudiendo a las fiestas privadas de sus colegas también famosos, o posando en redes sociales, solos o acompañados. Rosalía, por ejemplo, ha recuperado un clásico, el vestido de cisne de Björk, aprovechando que publica single con la islandesa en las próximas semanas. Aunque para clásico el homenaje a Los Picapiedra de Justin y Hailey Bieber. Ellos, siempre conjuntados (o no siempre).

Algunas celebridades han debido rezar para no coincidir en el mismo evento. Paris Hilton se ha disfrazado de la Britney Spears azafata del videoclip de ‘Toxic’, y el mismo atuendo ha elegido Zara Larsson. Por suerte para Jessica Alba, ella ha optado por el mono de diamantes.

Paris no se ha conformado con disfrazarse de una sola pop star, y también se ha puesto en la piel de Katy Perry, la de Las Vegas. Y no es la única que ha hecho doblete: Billie Eilish ha encarnado a la Jane Fonda de ‘La ingenua explosiva’, pero también se ha dejado ver convertida en la gemela metalera de Phoebe Bridgers, acompañada de la susodicha.

Por supuesto, en los últimos días han abundado los disfraces cinematográficos. Demi Lovato se ha vestido de Blancanieves, Machine Gun Kelly y Megan Fox de ‘Kill Bill’, Saweetie de ‘Eduardo Manostijeras’, Adele de Morticia Addams o Halle Balley de Janet Jackson en ‘Justicia poética’. Entre los atuendos musicales, Lizzo ha recordado a Tina Turner y FLETCHER se ha puesto el chándal de J Lo.

Otros disfraces vistos en los últimos días son los de Ice Spice de Betty Boop, Lana Del Rey de bruja, Anitta de viuda ensangrentada o Kacey Musgraves de ‘Bambi’. No podemos dejar de comentar el extraño disfraz de Leonardo DiCaprio, de patito de bañera.

