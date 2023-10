Depeche Mode tocan 2 temas en Jimmy Fallon

Antes de volver a Madrid y Barcelona el próximo mes de marzo, Depeche Mode continúan de gira por América. Si en semanas pasadas han pasado por México, Houston, Washington… durante noviembre y diciembre les aguardan plazas como Toronto, San Diego, Los Ángeles… y un largo etcétera.

A mitad del camino, Dave Gahan y Martin Gore han tenido tiempo de pasar por el prestigioso programa de Jimmy Fallon. Allí, han vuelto a elegir su single ‘Wagging Tongue’ para reivindicarlo frente al público.

Se trata del segundo single oficial de ‘Memento Mori’, que además se publicó con remezclas muy curiosas de gente como Richie Hawtin, Daniel Avery, los españoles Imbermind o Wet Leg. Además, como informan algunas páginas de fans de Depeche Mode, esta noche de Halloween se emitirá otro tema que grabaron en la misma sesión junto a Jimmy Fallon. El martes 31 de octubre será momento de disfrutar de su último sencillo, ‘My Favourite Stranger‘.



Depeche Mode to appear again on The Tonight Show Starring Jimmy Fallon on Tuesday, October 31 with a recorded performance of “My Favourite Stranger” #DepecheMode pic.twitter.com/Kg2z9FjiiG

— 🅄🄻🅃🅁🄰 Depeche Mode〇•° (@Ultra_Depeche) October 28, 2023