Delaporte están ultimando su nuevo disco. Lo presentarán, entre otros lugares, en La Riviera de Madrid a lo largo de dos noches NO consecutivas. Tras agotar las entradas para el 9 de febrero en tan sólo unas semanas, el dúo anuncia un segundo concierto para el 17 de febrero, para el que ya están las entradas a la venta a través de planetevents.es, Ticketmaster y El Corte Inglés.

Si el primer sencillo que conocimos de ese próximo trabajo era la macarra ‘Me la pegué’, el nuevo ‘Ángel caído’ es su respuesta más fina. Aunque es tan sólo la otra cara de la misma moneda, pues la obsesión de Sandra y Sergio continúa siendo entregarse al directo, a la gente, como modo de refugio, de huida del amor tóxico. El nuevo disco de Delaporte va de que «todas las formas de amor romántico que nos han enseñado terminan siempre en fracaso».

De eso versa, con todas sus contradicciones, ‘Ángel caído’, nuestra Canción del Día hoy. El tema, una colaboración con Alice Wonder, empieza en pequeño, para luego explorar los recursos de hard techno a los que alude. Como dice la letra, «naces en la oscuridad / Me tengo que arrastrar para encontrarte / Ahora quiero despertarme». Quizá la fuerza del bombo represente ese «despertar».

Dice la letra de ‘Ángel caído’ una cosa y la contraria a la vez: «Soy un ángel caído y por eso me quieres» y también «por eso no me quieres». La situación de tira y afloja se retrata en la estrofa «Dices que te atreves / Que soy lo que quieres / Pero te arrepientes». Detalla Sandra: “hablamos de algo muy común y poco sano que nos pasa mucho a Alice y a mí, y es que parece que no somos capaces de valorar lo que la vida da y trae y es real. La persona que tienes delante y que quiere estar contigo y te corresponde y, en cambio, nos perdemos más en fantasías e ideales que aún no son o que igual nunca serán».

En sintonía con la idea de que lo importante de esta era serán los directos y el público, el videoclip de ‘Ángel caído’ muestra a un montón de parejas besándose entre el público de un espectáculo. Continúa Sandra: «Quiero estar de fiesta con la gente, hacer más comunidad. Sergio y yo nos hemos dado cuenta de que el protagonista es el público y que la mejor forma de disfrutar de él es viviendo el momento. Esa energía nos cura y nos hace volar. Es un feeling mutuo, que solo sucede aquí y ahora».