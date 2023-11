Kylie Minogue anuncia ‘Extension’ y hace single ‘Hold On To Now’

Seguirá habiendo Kylie Minogue para rato. Y seguirá habiéndola porque ha anunciado una versión extendida de su último álbum, ‘Tension’. Jugando con el título, la artista lanzará ‘Extension’ el 8 de diciembre.

Kylie Minogue ha tenido un buen debut con su decimosexto álbum, pues ‘Tension’ fue top 2 en España tan solo por detrás del recién publicado ‘alpha’ de Aitana. Para celebrar el éxito que le está brindando su nueva música, la cantante va a lanzar las versiones extendidas de todos los temas.

Además, la cantante ha aprovechado este relanzamiento para sacar como single ‘Hold On To Now’, una de las canciones favoritas de los fans y que mejor ha funcionado en streaming en comparación con el resto de pistas. Por ello, desde hoy ya está disponible en plataformas digitales su versión extendida, casi dos minutos más larga que la original pero sin cambios en la letra.

Este es el tracklist original de ‘Tension’, del que podremos esperar una versión extendida en su totalidad:

1. Padam Padam

2. Hold On to Now

3. Things We Do for Love

4. Tension

5. One More Time

6. You Still Get Me High

7. Hands

8. Green Light

10. Vegas High

11. 10 Out of 10 (Oliver Heldens feat. Kylie Minogue)