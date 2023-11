Cuando Lady Gaga daba la nota en la universidad

Lady Gaga es hoy un icono del pop indiscutible. Cantante y actriz multipremiada, ganadora de más de una decena de premios Grammy, de un Óscar, y de dos Globos de Oro, Gaga es una de las grandes estrellas del pop del siglo XXI. Cuesta imaginar un día en que Gaga era simplemente Stefani Germanotta, una aspirante a pop star que soñaba con ser la mayor estrella del mundo.

Que Lady Gaga protagonizara ‘Una estrella ha nacido‘ no pudo pillarle a nadie por sorpresa, pues ella siempre ha dicho que todos somos estrellas en el fondo, e incluso llegó a declarar una vez que se ha sentido «famosa toda la vida». Ella se creyó el papel desde el principio.

Así ha retratado a Lady Gaga, en una reciente entrevista, su ex compañera en la Universidad de Nueva York Carly Waddell. Waddell, conocida por su paso por ‘The Bachelor’, y Germanotta estudiaron artes juntas y ambas abandonaron la carrera casi al mismo tiempo.

En una charla con el podcast Trading Secrets, Waddell recuerda que Stefani solía dar la nota cantando por todos lados en la universidad, incluso en la hora del almuerzo. Sobre todo en la hora del almuerzo. «Stefani se sentaba al piano cada día y cantaba ‘Wicked’ a pleno pulmón todos los días», cuenta. «Los demás simplemente queríamos comernos nuestro bocadillo. Era la hora del descanso y de repente estábamos obligados a escucharla. Y sí, ¿era buena? ¡Claro! Era increíble, pero yo solo quería comerme mi bocadillo. Así que comía en los pasillos, porque me volvía loca. Era demasiado».

En la entrevista, Waddell asegura que Stefani no era necesariamente «la mejor» de su clase. «Era de las buenas, pero tampoco estaba súper encima de todo el mundo. Ahora sí lo está», dice entre risas. De Stefani destaca que, en ese momento, ya escribía sus propias canciones, y que ya entonces le parecía un «genio».

Parafraseando a Lady Gaga, puede que haya 100 personas almorzando en una habitación, pero solo una que da la nota y se convierte en el incordio de su clase, llega a lo más alto.

