¿Quién estará nominado en los Grammys 2024?

Hoy 10 de noviembre se anuncian oficialmente las nominaciones a los Grammys 2024, que tendrán lugar el domingo 4 de febrero en Los Ángeles. En España, las nominaciones podrán seguirse en el canal oficial de Youtube de la Recording Academy a partir de las 16.30 horas.

El plazo de presentación de los Grammys 2024 ha ido del 1 de octubre de 2022 al 15 de septiembre de 2023. Entre los discos publicados a finales de 2022 que entran en plazo se encuentran los de Arctic Monkeys, Weyes Blood, Phoenix, The 1975, Joji o Natalia Lafourcade…

…aunque el más notable es, sin duda, ‘Midnights‘ de Taylor Swift, el gran candidato a hacerse con el premio a Álbum del año. Su principal rival es ‘SOS‘ de SZA, pero tampoco hay que subestimar la fuerza de Morgan Wallen en Estados Unidos. Entre los probables nominados hay que contar también a Olivia Rodrigo, Lana Del Rey y boygenius. ¿Tiene alguna posibilidad Ed Sheeran? ¿Y Amaarae? Y ‘Mañana será bonito’ de Karol G no ha generado los números de ‘Un verano sin ti‘ de Bad Bunny, pero al menos una nominación se puede llevar.

En la categoría de Canción del año es incuestionable que ‘Flowers’ de Miley Cyrus será la principal favorita. ¿Ha habido, acaso, otra canción del año? Bueno, sí: ‘Anti-Hero’ de Taylor Swift, pero ‘Flowers’ parece imbatible. Cabe esperar otras nominaciones para ‘Paint the Town Red’ de Doja Cat, ‘Seven’ de Jung Kook con Latto, ‘Dance the Night de Dua Lipa, ‘Kill Bill’ de SZA, ‘What Was I Made For?’ de Billie Eilish, ‘Fast Car’ de Luke Combs o ‘vampire’ de Olivia Rodrigo. A nivel local, parece segura en esta categoría la presencia de Lil Durk, Morgan Wallen o Zach Bryan, con Kacey Musgraves, o incluso Oliver Anthony con su hit venido de la nada.

¿Qué canciones aspiran a Grabación del año? Esta categoría, que premia la parte técnica de una grabación, y no la composición en sí, al margen además de los números, parece pan comido para SZA, Doja Cat, Gunna con su ‘fukumean’, The Weeknd y Metro Boomin, LiBianca con ‘People’, Billie Eilish y Olivia Rodrigo. La sorpresa la podría dar Victoria Monét, que este año ha publicado un exquisito disco de R&B que es carne de Grammys. En las categorías de género su presencia debería ser incuestionable.

En cuanto a la categoría de Artista revelación, una de las más interesantes por los nombres que suele descubrir, como el de la ganadora de este año, Samara Joy; parecen seguras las nominaciones de Ice Spice, Peso Pluma y PinkPantheress, pues suenan en todas las encuestas. No sería una sorpresa ver nombrados también a Gracie Abrams, RAYE (a pesar de que lleva 10 años de carrera a sus espaldas) o Sabrina Carpenter, además de por supuesto LiBianca.

Habrá en categorías de pop, rock o urban, nominaciones seguras a Lana Del Rey, Ed Sheeran, Bad Bunny, Queens of the Stone Age, Kali Uchis, Sam Smith, Tainy o Foo Fighters. Acabamos nuestras predicciones apuntando los posibles nominados en la categoría de Disco alternativo: Mike Dean (ganador de 7 Grammys) habrá apostado por el disco de Christine and the Queens que ha co-producido, y también tienen más o menos posibilidades Caroline Polachek, Kesha, The National, Arlo Parks o The 1975. Quizás menos esperable es ver nominados a Slowdive, Anohni o Weyes Blood. Pronto, respuestas.