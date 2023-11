Dua Lipa necesitará cd’s y cintas para ser top 1 en UK con ‘Houdini’

Las midweeks británicas han dejado un resultado ligeramente decepcionante para ‘Houdini’ de Dua Lipa. El primer single de su tercer disco no va a ser, en principio, número 1 directo, ni tan siquiera tras el enorme éxito de ‘Future Nostalgia’ y sus múltiples reediciones. El tema aparece en el top 3 con 12.405 unidades despachadas durante el fin de semana. Sí, por detrás de Jack Harlow, con quien se la vinculaba el año pasado. Tan probable es que los Beatles, número 1 de momento, caigan, como que el tema de cassö, RAYE y D-Block Europe sobrepase a Dua. Así están las cosas de momento, según el foro de Buzzjack.

1 The Beatles – Now and Then (14,843)

2 Jack Harlow – Lovin On Me (14,660) *

3 Dua Lipa – Houdini (12,405) *

4 cassö, RAYE & D-Block Europe – Prada (12,046)

5 Tate McRae – greedy (9,952)

Eso sí, hay esperanza para ‘Houdini’. El tema se mantiene hoy en el top 7 de Spotify UK: no se desploma, tras haber alcanzado el número 2 el día de salida. Y sobre todo, su equipo tiene una suculenta promoción de CD singles, en la estela de lo visto recientemente a Billie Eilish o a The Beatles.

En su web hay toda una colección de cassettes y CD singles que se venderán esta semana para intentar asegurar que ‘Houdini’ despegue. Se pueden comprar por 1 y 2 libras y contabilizarán siempre y cuando sean enviados antes de que cierren las tiendas el jueves. Se comenta que su equipo está calculando cuántas copias necesitarán enviar para garantizar ese número 1.

Respecto al funcionamiento internacional de ‘Houdini’, el tema sube en su 4º día al número 8 del Global de Spotify, tras haber entrado al puesto 2, haber bajado al 6 y después al 10. Es decir, tras el entusiasmo inicial del viernes, el tema se desinfló sábado y domingo, pero retoma el vuelo en lunes.

Irlanda, Bélgica, Suiza y Australia están entre los países más entusiasmados, mientras en Estados Unidos el top 10 del Billboard Hot 100 parece difícil de alcanzar. En España el tema es número 35 en Spotify tras haber entrado en el puesto 23, por lo que al menos el top 40 parece posible.