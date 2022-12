Dua Lipa y el rapero Jack Harlow estarían saliendo, informa PageSix en exclusiva. La noticia tiene miga porque ellos son dos de los artistas británicos más populares del momento, pero también porque Harlow ya anticipó que saldría con Dua en una canción.

«Estoy intentando hacer algo más con ella que una colaboración», rapeaba Harlow en una canción llamada directamente ‘Dua Lipa’, una de las más escuchadas de su debut largo, ‘Come Home the Kids Miss You‘, publicado este año. 100 millones de escuchas van para la canción, mientras el disco no ha recibido las críticas más favorables, al contrario que el de su ahora (posible) pareja.

Según PageSix, Dua Lipa y Jack Harlow se conocieron el pasado mes de noviembre en Los Ángeles y recientemente se las ha visto llegar por separado a un restaurante. Sus fuentes informan que Dua y Jack están «hablando constantemente» desde que se conocieron, aunque hay que recordar que ninguno de los dos ha confirmado nada de una relación.

Aunque se considera un tabloide, PageSix es conocido por publicar informaciones exclusivas antes que nadie, como la noticia del dueto de Elton John y Britney Spears, y sería raro que se aventurara a lanzar una noticia así si fuera falsa . En cualquier caso, una relación de celebrities más, de ser cierta, que puede dar que hablar en los próximos meses.

En cuanto a sus labores profesionales, Dua Lipa está ocupada grabando episodios de su podcast y terminando su tercer álbum de estudio, mientras Harlow se encuentra terminando su gira, de la cual le quedan apenas tres fechas por realizar.

Jack Harlow and Dua Lipa chat and pose for photos at #VarietyHitmakers. https://t.co/Vf0Tk53igw pic.twitter.com/6YOrQrj2Gf — Variety (@Variety) December 3, 2022