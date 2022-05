Jack Harlow es uno de los artistas más comentados del momento. Su colaboración con Lil Nas X en ‘INDUSTRY BABY‘ y el éxito de ‘First Class‘, el single de su disco que samplea a Fergie, le han puesto en el mapa de muchos, y los números de ‘Come Home the Kids Miss You’, el álbum que acaba de publicar, pueden consolidarle en la «industria». Se espera que el disco debute en el número 2 de Estados Unidos y en el 6 de Reino Unido.

El álbum, que incluye colaboraciones de Justin Timberlake o Drake y una pista llamada tal cual ‘Dua Lipa‘, ha quedado relegado en un segundo plano debido al huracán Bad Bunny, pero sí ha posicionado varias de sus pistas entre las 50 más escuchadas. ‘Dua Lipa’ saluda desde el número 11, ‘Churchill Downs’ con Drake desde el 22, y ‘Nail Tech’ desde el 45, mientras ‘First Class’ sí supera en reproducciones diarias todas las nuevas canciones de Bad Bunny en el país norteamericano. Solo Kendrick Lamar y Harry Styles impiden a la canción ser la más escuchada en el país. En Reino Unido, ‘First Class’ es actualmente la segunda canción más escuchada, mientras ‘Churchill Downs’ es top 13 y ‘Dua Lipa’ top 37.

Por el contrario, ‘Come Home the Kids Miss You’ es un fracaso estrepitoso en el ámbito de la crítica especializada y, con una puntuación de 56 sobre 100 en Metacritic, ya es uno de los álbumes peor valorados de 2022. Solo Variety -que no es un medio musical- se ha atrevido a alabar el disco e incluso lo ha comparado con ‘Off the Wall’ de Michael Jackson, augurando que el ‘Thriller’ de Jack Harlow puede estar cerca. No es el sentimiento generalizado que ha despertado el disco ni mucho menos.

Pitchfork ha puntuado ‘Come Home the Kids Miss You’ con un 2,9 sobre 10. Es la puntuación más baja que ha otorgado a un álbum en todo el año, tan baja que la nota de ‘Donda 2’ la supera a pesar de ser un álbum a todas luces inacabado. La reseña argumenta que ‘Come Home the Kids Miss You’ «no captura absolutamente ninguna cualidad de la personalidad real de Jack Harlow» y que el disco «deja insatisfecho» porque no contiene «melodías que destaquen ni ritmos excitantes». El medio de Chicago concluye que el álbum de Harlow es «una de las exhibiciones más vacuas e insípidas escuchadas en la historia del pop reciente».

Tampoco ha tenido buenas palabras para el disco de Jack Harlow NME. El medio inglés opina que el disco incluye «alguna joya por aquí y por allá, pero sobre todo está cargado de relleno, no incluye una sola canción que vaya a pasar a la historia» y que la «longevidad del álbum es cuestionable». Por su parte, otro medio musical tan relevante como Rolling Stone destaca que «Come Home» revela «momentos mágicos en medio de una necesidad primaria de Jack Harlow de acostarse con sus fans femeninas». Argumenta que el rapero es «encantador», pero que «no parece tener más ambición que dominar las listas».

No cuenta en el agregador de Metacritic, pero The Needle Drop es el canal de Youtube dedicado a la crítica musical más popular del momento, y su creador, Anthony Fantano, ya ha entrevistado a artistas tan importantes como Lil Nas X, Beach House o James Blake. Fantano puntúa el álbum de Jack Harlow con un 3 sobre 10 y desaprueba el «flow monótono y unidimensional» de Jack Harlow, la ausencia de carisma del rapero y el sonido «blando» de sus canciones. El youtuber incluso compara la curiosidad que ha despertado el disco entre los oyentes con el hecho de «presentarte a una fiesta a la que has sido invitado porque no quieres ser maleducado».

Aunque parece que los números darán la razón a Jack Harlow (en algunos casos ya se la han dado), algunos se preguntan si su figura no se parece a la de Iggy Azalea, otra rapera blanca que fue vapuleada por la crítica y ridiculizada por el pueblo. Seguramente la verdad se encuentre, como suele pasar, en un punto medio. No en ningún extremo.