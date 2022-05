Jack Harlow anuncia disco, con Drake, Justin Timberlake… y «Dua Lipa»

Jack Harlow está en la cima de su carrera. Tras haber triunfado con su colaboración junto a Lil Nas X ‘Industry Baby’, se ha anotado en top 1 mundial con su notable single ‘First Class’. Este ha sido número 1 en Estados Unidos y número 2 en Reino Unido, tan solo contenido por ‘As It Was’ de Harry Styles. De hecho, lleva en el puesto 2 ya 3 semanas y habrá una 4ª.

Para aprovechar su buen momento comercial, Jack Harlow ha anunciado su nuevo disco. Se llama ‘Come Home The Kids Miss You’ y, además de contener ‘First Class’ y el single anterior ‘Nail Tech’, será más que generoso en colaboraciones.

Cuatro hombres tan populares como Pharrell, Drake, Justin Timberlake y Lil Wayne son los artistas invitados en las canciones del disco. Respectivamente interpretarán las composiciones tituladas ‘Movie Star’, ‘Churchill Downs’, ‘Parent Trap’ y ‘Poison’.

No habrá colaboraciones femeninas en el disco, no sabemos si por esa línea de ‘First Class’ en la que comenta que va a tomar zumo de piña para que el semen le sepa más dulce solo por su chica (qué considerado). Sin embargo, sí habrá una canción llamada ‘Dua Lipa’.

Por el momento se desconoce si ‘Dua Lipa’ será un track más o un single potencial, un buen homenaje, una ofensa voluntaria o involuntaria. Lo que sí sabemos es que para escuchar el álbum al completo tan solo hay que esperar unos días. ‘Come Home The Kids Miss You’ sale este mismo 6 de mayo, al igual que lo nuevo de Bad Bunny, Arcade Fire, Belle & Sebastian, !!!, Cariño, Warpaint y un larguísimo etcétera.

1.-Talk of the Town

2.-Young Harleezy

3.-I’d Do Anything to Make You Smile

4.-First Class

5.-Dua Lipa

6. “Side Piece”

7. “Movie Star” Feat. Pharrell Williams

8. “Lil Secret”

9. “I Got A Shot”

10. “Churchill Downs” Feat. Drake

11. “Like A Blade Of Grass”

12. “Parent Trap” Feat. Justin Timberlake

13. “Poison” Feat. Lil Wayne

14. “Nail Tech”

15. “State Fair”