Amaia Montero reaparece en un concierto de Manolo García

Ha sido un año bastante irregular para Amaia Montero, después de varios ingresos en el hospital y su alarmante estado de salud. Pero los seguidores de la artista llevan preocupada por ella desde finales de 2022, cuando la artista publicara mensajes crípticos en Instagram: «Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?».

Pues parece que la tendencia negativa con respecto a las noticias sobre la cantante han cambiado en las últimas semanas. No solo ha estado más activa que de costumbre en redes sociales, donde de vez en cuando ha compartido canciones como ‘No me doy por vencido’ de Luis Fonsi, sino que ahora también se ha dejado ver públicamente.

Su primera aparición pública en meses ha sido, precisamente, en un concierto. Lo ha hecho en el de Manolo García, donde estaba de espectadora hasta que Manolo García se acercó a ella para saludarla. Entonces, ambos se abrazan y Amaia Montero se acerca al micrófono para acompañarlo en su interpretación de ‘Pájaros de barro’.

Aunque aún no hay noticias musicales de Amaia Montero desde que hace un año publicara un adelanto de una canción inédita, parece que la artista se encuentra mucho mejor y que se está recuperando. Que su primera aparición sea en un concierto se siente como un detalle muy significativo.

Amaia Montero aparece de sorpresa en el concierto de Manolo Garcia y por supuesto canto un trocito. aaaah que emoción 😍 pic.twitter.com/mFO25ptI8J — Fanáticos Amaia Montero (@FanaticosAmaiaM) November 13, 2023

