The Regrettes anuncian su separación

The Regrettes, la banda de rock de Los Ángeles, ha anunciado su separación amistosa. “Después de muchos años increíbles juntos nos separamos para enfocarnos en otros proyectos”, explica el comunicado.

Inspirada por el sonido de las riot grrrls, Hole o Vivian Girls, The Regrettes se dio a conocer en 2016 con el lanzamiento de sus primeros singles y, en 2017, publicó su debut oficial, ‘Feel Your Feelings Fool!’ (2017). Entonces, Warner Music ya se encontraba detrás del lanzamiento de la banda, en aquel momento liderada por una Lydia Night adolescente.

The Regrettes se supo crecer en su segundo álbum, ‘How Do You Love?’. Publicado en 2019, el disco contenía singles tan certeros como ‘Dress Up’ o, sobre todo, ‘I Dare You’, un auténtico temazo de pop guitarrero que te gustará si te gustan los Strokes. Sin ir más lejos, Julian Casablancos aparece nombrado en los créditos.

‘Further Joy’, el álbum final de The Regrettes, se lanzó el año pasado, y es el que se encontraban presentando en su gira de este año. ‘Barely On My Mind’ es su single destacado y, ahora mismo, el tema de The Regrettes más escuchado en Spotify. El 21 de diciembre, The Regrettes ofrecerá su último concierto en Los Ángeles.

De manera poética, el último lanzamiento oficial de The Regrettes es una versión de ‘Dancing On My Own’ de Robyn.