Azealia Banks regrabará su disco debut a lo Taylor Swift

Azealia Banks va a regrabar su álbum debut, ‘Broke with Expensive Taste’. Después de problemas con los derechos de su música, la artista ha confirmado que la regrabación de su primer disco es una realidad, y que servirá como celebración de su décimo aniversario el próximo año.

La artista lleva planeando regrabar el álbum desde inicios de 2022, como desveló entonces en un directo en Instagram. La decisión fue tomada después de que una demanda afirmara que su antiguo mánager se estaba lucrando con el disco original, dejando sin regalías a los productores desde su lanzamiento en 2014.

Lo cierto es que la rapera ha tenido muchos problemas con sus discográficas a lo largo de su carrera. A los dos meses de firmar con Parlophone de Warner Music UK, Azealia Banks anunció a principios de este 2023 que abandonaba la discográfica y que, a partir de ahora, sacaría su música de manera independiente. Así ha sucedido con su último single, ‘Dilemma’.

La cantante reaccionó enfadada recientemente a la noticia de que las discográficas tratarían de impedir que se vuelvan a producir movimientos similares al ‘Taylor’s Version’, procurando que los artistas no puedan regrabar su música hasta que pase un mayor periodo de tiempo o, en algunos casos, jamás. «La era de ser rico a costa del verdadero talento ha terminado», escribía en Instagram en una publicación ahora eliminada.

Ha sido precisamente en Instagram donde ha anunciado que la regrabación de ‘Broke with Expensive Taste’ finalmente sí se llevará a cabo: «Es un momento completamente distinto a 2014. Ahora soy una rapera mucho más experimentada y sé más cosas sobre diseño de sonido y esa mierda». La regrabación coincidirá con el décimo aniversario del disco.

Azealia Banks announces she will be re-recording her debut album “Broke With Expensive Taste” for it’s 10th Anniversary pic.twitter.com/dSmRAsmFcX

— Azealia Banks News (@AzealiaNews) November 15, 2023