Allie X anuncia su nuevo disco, ‘Girl With No Face’

Allie X regresa a la escena musical: la artista ha anunciado hoy que su nuevo disco ya está preparado. Se titula ‘Girl With No Face’ y verá la luz 23 de febrero del próximo año. Será su primer álbum desde ‘Cape God’ en 2020.

«Es el primer álbum autoproducido que hago y, a veces, parecía que no iba a salir viva, y mucho menos a enviar un comunicado de prensa sobre él», cuenta Allie. «Es muy difícil resumir un trabajo en el que has invertido miles de horas, pero aquí va un intento. Hay una muerte en esta música, así como el principio de un renacimiento. Necesitaba hacer algo que surgiera completamente de mí».

La cantante ha descrito las canciones del disco como «furiosas, obstinadas, honestas, secas, melodramáticas, rápidas e indulgentes», bromeando que son «de la misma forma» que la gente «describe» a ella. La primera que pudimos escuchar fue ‘Black Eye’, mientras que hoy ha publicado el tema que da nombre al disco, ‘Girl With No Face’.

GIRL WITH NO FACE- My new album 🖤

OUT FEB 23 2024

Pre order LP, CD, Cassette and Merch herehttps://t.co/g0jpUvTv9u pic.twitter.com/ynDaCTkkTC

