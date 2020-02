Allie X / Cape God

Allie X se ha hecho un nombre como “pop star independiente” gracias a hitazos de electropop como ‘Casanova’ o ‘Girl of the Year’ y a sus currados videoclips, que en algunos casos nos hacían soñar con una Lady Gaga que nunca había dejado de lado la extravagancia de sus inicios. Por el contrario, el nuevo disco de la cantante canadiense, ‘Cape God’, es una reinvención.

La oscuridad y la introspección mandan en este trabajo que ya no suena tanto como esa artista de pop comercial que ha escrito para Katy Perry, Troye Sivan o BTS sino tan idiosincrática como unos Cardigans, una Martina Topley-Bird o una Regina Spektor. De hecho, con quien colabora Allie ahora es con Mitski en la magnífica balada de tintes ochenteros ‘Susie Save Your Love‘, que habla sobre una amiga a la que Allie quiere salvar de un amor tóxico.

Por otro lado, las referencias mencionadas por su mezcla de pop y jazz asoman en el pegadizo single ‘Regulars’, que podría haber sonado en una película adolescente de los primeros años 2000 sobre una estudiante que se siente aislada del resto del mundo (de eso más o menos va la canción), el adictivo ‘Rings a Bell’, que da una pátina más electrónica al sonido de Róisín Murphy en ‘Ruby Blue’; o ‘Sarah Come Home’, que empieza con unos punteos de cello para luego entregarse a una base totalmente bailable.

Allie dice que en ‘Cape God’ ha querido hablar de ciertos sentimientos con los que lidió de adolescente pero sobre los que nunca ha escrito, y si ‘Sarah Come Home’ es una mezcla de autoficción y realidad sobre una tal Sarah a la que Allie nunca ha conocido, pero inspirada en una colaboradora de Katy Perry (Sarah Hudson, co-autora de ‘Dark Horse’), la dramática balada ‘Love Me Wrong’, que podría haber firmado la Susanne Sundfør más gótica, y cuenta con la (innecesaria) colaboración del autor de ‘Bloom‘, trata la sensación de no ser respetado del todo por la propia familia. Esa sensación de aislamiento constante del mundo está exacerbada por la enfermedad crónica autoinmune que sufre Allie y de la que habla (no explícitamente) en ‘June Gloom’, donde desde la oscuridad de su cuarto observa a la gente joven “colocándose” en el exterior.

El uso de las drogas (por otras personas) ha inspirado de hecho la composición de este álbum y de ello habla la balada menor ‘Madame X’, que Allie explica ya se titulaba así mucho antes de que Madonna publicara su último álbum. Aunque dentro de esta temática hay que destacar ‘Fresh Laundry’, la canción más misteriosa de toda la carrera de Allie y también una de las mejores. Trata sobre “querer aquello que no puedes tener” y es la mejor representación de este álbum “personal” e “íntimo” con el que Allie entrega un lado de su creatividad que vale la pena conocer.

Calificación: 7,4/10

Lo mejor: ‘Fresh Laundry’, ‘Rings a Bell’, ‘Sarah Come Home’, ‘Susie Save Your Love’

Te gustará si te gusta: el pop alternativillo tipo Imogen Heap, Dido, the bird and the bees, Lily Allen, Regina Spektor, Cardigans…

Escúchalo: ‘Fresh Laundry’ en Youtube.