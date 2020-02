La Canción del Día: Allie X aproxima su pop audaz al de St Vincent en ‘Susie Save Your Love’, junto a Mitski

El pasado viernes Allie X estrenaba ‘Cape God’, el cuarto disco –tras los dos volúmenes de ‘Collxtion‘ (2015, 2017) y ‘Super Sunset‘ (2018)– en una carrera musical que daba comienzo hace unos seis años. Por entonces, parecía que esta canadiense iba a comerse el mundo rápidamente gracias al impulso que Katy Perry daba a ‘Catch’. Sin embargo, algo iba mal y su trayectoria no era tan fulgurante como apuntaba entonces. Pero ella apostó por la autoedición y, con la libertad que eso la otorgaba, hizo exactamente lo que quiso y como quiso en cada momento, apostando por un pop “catchy” pero no-tan-en-los-cánones de la industria. Esto, paradójicamente, le ha servido para generar una base de fans fieles que la siguen y animan en cada movimiento.

En esa línea, si ‘Rings A Bell‘ ya era un single adictivo “entre la última Katy y la primera Róisín”, una de las canciones que más rápidamente nos ha llamado la atención de ‘Cape God’ —un juego de palabras con esa península de Massachusetts a la que también homenajearon en su día Vampire Weekend– es ‘Susie Save Your Love’. Se trata de una colaboración con la igualmente especial Mitski, cuyo ‘Be the Cowboy‘ triunfaba en listas especializadas en 2018, en la que, quizá por la influencia de la japonesa-estadounidense, el nombre de St Vincent viene a la mente.

Especialmente la que desataba su lado más sofisticado y bailable en ‘MASSEDUCTION’, gracias a ese bajo funky que preside y conduce este medio tiempo con una melodía de poso soul y R&B que, ciertamente, encaja perfectamente en la discografía de ambas artistas protagonistas. Cuenta Allie Hughes que, aunque era consciente de que Mitski estaba del todo apartada de la vida pública durante un tiempo indefinido, igualmente la contactó un par de años atrás al descubrir su música –”era tan auténtica, tan triste, tan identificable”–. Al principio se negó aludiendo a su semi-retiro, pero un tiempo después volvió a contactar con Hughes y dijo sí. El resultado es “una canción sobre estar enamorada de tu mejor amiga, que está quedando con un tío que no te gusta, sabes que no la trata bien y tú solo quieres sacarla de ahí y salvarla”. Algo que podría cantar perfectamente Annie Clark, de nuevo.

Precisamente este lunes 24 de febrero se han anunciado fechas de presentación de ‘Cape God’ en España, después de que a finales del pasado año visitara nuestro país como telonera de Marina and The Diamonds. Serán el 25 de mayo en la sala Moby Dick de Madrid, y el 26 de mayo en la sala Razzmatazz de Barcelona. Las entradas están ya a la venta.



