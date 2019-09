MARINA presentará ‘LOVE + FEAR’ en noviembre en La Riviera de Madrid

En un verdadero atentado terrorista contra las economías domésticas de todo buen aficionado al pop contemporáneo, Live Nation anuncia el tercer concierto ineludible del día (tras los de The 1975 y Rosalía): MARINA, antes conocida como Marina and The Diamonds, presentará su último disco ‘LOVE + FEAR’ en la sala La Riviera de Madrid.

Será el próximo 18 de noviembre y esta vez no se corresponde, de momento, con otra fecha en Barcelona u otra ciudad española. Las entradas para este concierto –cuyo precio es de 32€ + gastos de distribución– estarán a la venta este miércoles 18 de septiembre a las 10 AM en www.livenation.es, ticketmaster.es y Red Ticketmaster. Mañana martes 17 a las 10 AM habrá una preventa exclusiva para los usuarios registrados en Live Nation.

MARINA lanzaba este año su primer trabajo de estudio desde que en 2015 publicara el notable ‘Froot’. Se trataba de un disco publicado en dos partes, ‘LOVE‘ y ‘FEAR‘, con el que pretendía reivindicarse como autora, aunque con resultados algo irregulares y cierto espíritu sombrío. En su presentación del pasado FIB demostró, en todo caso, que su actual directo es tremendamente sólido. Acaba de presentar, por cierto, vídeo oficial para una toma acústica de ‘Superstar’, una de las canciones más resultonas de esta era.